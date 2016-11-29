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Gümüşhanespor’da Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında perşembe günü karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gümüşhanesporda Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

29 Kasım 2016 18:50

Teknik Direktör Tarık Daşgün yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapan futbolcular taktik ve teknik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmanda sporcuların oldukça neşeli ve hırslı olduğu gözlenirken, oynadıkları çift kale maç renkli görüntülere sahne oldu.

Ligde 13 hafta boyunca mağlubiyet yüzü görmeyen ve hafta sonu Niğde Belediyespor karşısında ilk mağlubiyetini alan Gümüşhanesporlu oyuncuların morallerinin iyi olduğu gözlenirken, antrenman öncesinde sporcularına seslenen Teknik Direktör Tarık Daşgün, namağlup stresini üzerinden attıklarını belirterek, Niğde Belediyespor maçında ortaya koydukları futbol için oyuncularına teşekkür etti.
Antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklama Trabzonspor karşısında sadece sakatlığı bulunan Hüseyin Ali Pala’nın sahaya çıkamayacağını belirten Daşgün, “Kupada grupların ilk maçı ve deplasmanda. Gruplara iyi bir başlangıç yapma düşüncesindeyiz. Süper Lig takımıyla oynuyoruz. Hem bizim kendimizi görmemiz açısından hem de gruplara iyi bir giriş yapmamız açısından önemli bir maç” dedi.

“Kazanmak için çıkacağız”
Ekip olarak sezon başından beri hangi takım olursa olsun sahaya kazanmaya çıktıklarını kaydeden Daşgün, “Bütün olaya maç maç bakıyoruz. Şu anda da Trabzonspor’la oynuyoruz. Kazanmak için çıkacağız. Maçı nasıl kazanabiliriz onunla alakalı oyun oynayacağız” diye konuştu.

“Kamp programımızı değiştirmek zorunda kaldık”
Yoğun bir maç trafiğine girdiklerini, kamp dönemi programını da değiştirmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Daşgün, “En fazla 9 günlük bir çalışma süremiz var. Çünkü maçlar araya girdi. Çarşamba - Pazar oynadığımız bir periyoda giriyoruz. Mantalitemizi değiştirmedik. Çarşamba oynayacağımız maça kazanmak için oynayacağız, pazar oynayacağımız maça kazanmak için hazırlanacağız. Önümüze hangi maç gelirse o maçı değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Çimen’den oyunculara tatlı ikramı
Gümüşhanespor’un antrenmanını izleyen ve sporcuları ziyaret ederek başarı dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Ercan Çimen ise oyunculara tatlı ikram etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Çimen, uzun yıllar boyunca kendisinin de Gümüşhanespor’da yöneticilik yaptığını hatırlatarak hem kupa hem de lig maçı için başarı dileklerinde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda H Grubu'nda mücadele eden Gümüşhanespor, ilk maçında 1 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak. 

Recep Ergin 

Etiketler: Gümüşhanespor, Trabzonspor maçı


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