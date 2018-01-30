Geçtiğimiz günlerde istifa eden Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın yerine anlaşıldığı kamuoyu ile paylaşılan Ziya Doğan’ın da kulübe gelmekten vazgeçmesinin ardından Gümüşhanespor’un yeni teknik direktörü Güvenç Kurtar oldu.

Sözleşmeye imza atmak üzere geldiği Gümüşhane’de ayağının tozuyla Yeni Şehir Stadyumu'nda takımın yaptığı antrenmana katılan Kurtar’ı Vali Okay Memiş beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte ziyaret etti ve oyunculara tatlı ikram etti.

“Türkiye genelinde 1 milyona yakın Gümüşhaneli hemşerimizle bu sene Gümüşhanespor’un şampiyon olmasını çok arzu ediyoruz”

Bir süre yeni teknik patron Kurtar’la sohbet eden Vali Memiş, spor camiasının yakından tanıdığı isim olan Kurtar’a güvendiğini belirterek, “Son 2 yıldır finalde kaybeden bir Gümüşhanespor var. Türkiye genelinde 1 milyona yakın Gümüşhaneli hemşerimizle bu sene Gümüşhanespor’un şampiyon olmasını çok arzu ediyoruz. Şehir olarak kenetlendik. Ben, milletvekillerimiz, Başsavcım, Ağır Ceza Reisimiz, Alay Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Rektör Hocamız, Belediye Başkanlarımızla beraber kenetlendik. Güvenç hocamızdan önce görev alan hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Güvenç hocamız tecrübeli, Türkiye kamuoyunun çok yakından tanıdığı çok değerli bir isim. Hocamıza ve sporcularımıza güveniyoruz. Bütün yönetime inancımız tam. Ligde 3 puan farkla lideriz. Futbolda her netice var. Biz futbol oynayarak, seyircilerimize çok güzel futbol izleterek kazanmak istiyoruz. Havası sert, insanı mert Gümüşhanelilerin inşallah mutlu sona ulaşacağına inanıyoruz. Hocamıza hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Büyükbayraktar: “İnşallah bu kupayı sezon bittiğinde şehre getirip hep beraber kaldıracağız”

Vali Memiş’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar ise, “Hocamızın bugün buraya ayak bastığında Sayın Valimizle beraber birlikte olmamız bu işe inanmanın bir göstergesi. Esas olan 2 senedir kaçan şampiyonluğu bu sene hocamızla beraber alacağız. Bu şehri şu anda gelinen nokta itibariyle öyle bir noktaya geldi ki turizm filan derken futbol kendi haline geldi. Dünyanın her yerinde yaşayan hemşerilerimizden olumlu tepki var. Hocamızın bizi kabul edip buraya gelmesi de ayrı bir şey. Yılların birikimi, tecrübesi. Biz kendisini spor kamuoyundan çok iyi tanıyoruz. Ben hocamızın bu işi başaracağına inanıyorum. İnşallah bu kupayı sezon bittiğinde bu şehre getirip hep beraber kaldıracağız. Bu şehir buna layık. Çünkü gerçekten 2 yıldır doğru şeyler yapıyoruz. Bizler çok çalışacağız, takdir Allah'tan. Bu inançla 5 Mayıs’ı bekliyorum” diye konuştu.

“Şampiyonluk için geldim”

Gümüşhanespor’a şampiyonluk için geldiğini ifade eden Kurtar ise yaptığı açıklamada, “Birlik beraberlik içinde olan bir yere geldiğimi düşünüyorum. Şehir, takımına çok büyük destek veriyor. Burada başarı kaçınılmaz. Ben de çok iddialı bir insanım. 2 senedir kaçan şampiyonluk var, bir özlemi var şehrin. Sadece 1. lig değil, süper lige de çıkmak lazım. Hedefimizi daha da büyülteceğiz inşallah. Ben onları düşünüyorum. Çalışacağız ve mutlaka başarılı olacağız. Taraftarımız ve medyamız, şehrin ileri gelenleri, futbolcularımızla hep birlikte bu işi başaracağız” şeklinde konuştu.

Takımdaki bütün futbolcuları tek tek incelediğini kaydeden Kurtar, “Rakiplerimi inceledim. Spor adamı olduğum için 3. Lig dahil hepsine bakıyordum. Maçlarını izliyorum. Kim gol atmış, bugüne kadar hangi kadrolarla çıkmışlar. Futbolcularıma da güveniyorum. İyi bir kadro var. Böyle bir destek gördükten sonra bu takımın başarılı olmaması mümkün değil. Ya başaracağız, ya başaracağız” ifadelerini kullandı.

Recep Ergin

