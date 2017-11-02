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Gün ağardığından kazanın dehşeti ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik 3 kişinde hayatını kaybettiği kazanın gün ağardığında ortaya çıkan görüntüler olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Gün ağardığından kazanın dehşeti ortaya çıktı

02 Kasım 2017 12:41

Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın ardından incelemeler tamamlanarak araçlar olay yerinden kaldırıldı. Gündüz ortaya çıkan görüntüler kazanın dehşetini de gözler önüne serdi. İki tırın komple yandığının görüldüğü kazada, tır dorselerinin sadece metallerinin kaldığı görüldüğü. Tırların adeta hurda yığının döndüğü kazada çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen tırlardan birinin dorsesindeki kömürlerin de etrafa saçıldığı görüldü. Ekipleri yaptığı incelemelerin ardından yol kenarına çekilen tırlar ardından vinçler ile olay yerinden kaldırıldı. 

Ali Bayar-Gökten Ceylan

 

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