Gün ağardığından kazanın dehşeti ortaya çıktı

Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın ardından incelemeler tamamlanarak araçlar olay yerinden kaldırıldı. Gündüz ortaya çıkan görüntüler kazanın dehşetini de gözler önüne serdi. İki tırın komple yandığının görüldüğü kazada, tır dorselerinin sadece metallerinin kaldığı görüldüğü. Tırların adeta hurda yığının döndüğü kazada çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen tırlardan birinin dorsesindeki kömürlerin de etrafa saçıldığı görüldü. Ekipleri yaptığı incelemelerin ardından yol kenarına çekilen tırlar ardından vinçler ile olay yerinden kaldırıldı.

Ali Bayar-Gökten Ceylan