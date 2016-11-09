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Gün yüzüne çıkarılan yeraltı şehri ilgisizlikten çöküyor

Orta Anadolu’da Hitit Dönemi olarak bilinen ve M.Ö. 2000-700 yıllarında yaşam alanı olduğu tespit edilen Kavlaktepe yer altı şehri ilgisizlikten çökmeye başladı.

Gün yüzüne çıkarılan yeraltı şehri ilgisizlikten çöküyor

09 Kasım 2016 12:36

1989 yılında köylülerin bulduğu yeraltı şehri köy muhtarının haber vermesiyle Niğde Müze müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonrası ziyarete açılan yeraltı şehrinde su basmaları nedeniyle çökmeler meydana geldi.
73 metre derinliğindeki yeraltı şehrinin elektrik tesisatlarının zarar gördüğü ve ilgisizlikten dolayı su bastığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 yıldır yeterli bakım görmeyen yeraltı şehrinin turist ziyaretlerine elverişsiz hale geldiğini ifade etti.

Niğde-Çamardı ilçesi anayolu üzerine 1 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle Demirkazı ve Aladağlar dağ turizmine gelen yerli ve yabancı dağcıların Kavlaktepe’yi ziyaret edeceğini ancak sorunlardan dolayı edemediklerini de belirten Milletvekili Gürer, ifadelerinde sözlerini şöyle sürdürdü:  “1989 yılında muhtarın haber vermesiyle müze müdürlüğünce burada temizlik yapıldı. Çilehane, odalar ve 73 metreyi bulan tünelin sonundaki suya erişildi. Burası yapısal olarak da çok rahat gezilebilen bir yer altı şehriydi. Ne yazık ki yaklaşık 10 yıldır yeterli bakım gösterilmediği için yeraltı şehri gezilemez hale geldi. Aladağlara 50 ile 60 bin turist geliyor. Onların hepsinin burayı görmesi olasıdır. Bu yeraltı şehri başka şehirlerde olsa çok önemsenerek değer bulurdu. Fakat Niğdemizde yeteri değeri bu yeraltı şehrimiz bulamadı. Ama bu kavlak tepe yeraltı şehri gezilir haldeydi. Şimdi elektrik tesisatı çekildi, merdivenleri yapıldı, içeri girmesi de olanaklı olduğu halde bakım yapılmadığı için şuanda ne yazık ki yok olmaya terk edilmiştir.”

Milletvekili Gürer, yeraltı şehrinin tekrar restore edilerek ziyarete açılması halinde, turizm gelirlerinin artacağını da sözlerine ekledi.  

Yasin Esen

Etiketler: ilgisizlik, yeraltı şehri


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