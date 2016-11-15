İlçeye bağlı eski sahil beldesi Limonlu'da yaşayan ve özel sektörde çalışan kuzenler Abdullah Çelik ve Okan Çelik, yaptıkları işe olumsuz bir etkisi olmayacak ama ek gelir sağlayacak bir üretim arayışına girdi. Araştırmaları neticesinde atıl durumdaki depolarını da kullanarak istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Üretimin organik olduğunu, mantarın sadece su ve oksijene ihtiyaç duyduğunu belirten kuzenler, üretim için günde 15 dakika bakımın yeterli olduğunu söylediler.

Yaptıkları işe mani olmayacak ama gelir sağlayacak bir uğraş arayışına girdiklerini anlatan Abdullah Çelik, "Ek gelir olarak ne yaparız diye düşündük. İnternetten neler yapabileceğimizi araştırdık, istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdik. Bunun işimize engel olmayacağına karar verince boş olan depomuzu hazırladık" dedi.

Ürünü yetiştirme yerinin denize sıfır noktasında bulunduğunu ifade eden Çelik, "Denemelerimiz sonucunda çok güzel bir ürün elde ettik. Piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda ürünler gayet iyi, kaliteli. Aslına bakarsanız amatör olarak başlamıştık ama kaliteli ürün aldık" diye konuştu.

"Sadece su ve oksijenle yetişiyor"

İstiridye mantarıyla ilgili bilgiler de veren Çelik, "Bir etle nasıl yemekler yapıyorsanız, sotesi, mangalda, tost makinesinde, ızgara şeklinde, çorbası, fırında, eti ve beyaz eti nasıl kullanıyorsanız aynı şekilde tüketilebilir. Çok lezzetli çok farklı bir tat. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Kendimizde de olduğu için çok tüketmeye başladık. Çok sağlıklı, herhangi bir yan etkisi olmayan farklı bir lezzet. Yetiştirilirken herhangi bir ilaç verilmiyor. Aldığı sadece su ve oksijen. Başka hiçbir şey yok" dedi.

Üretimden memnuniyet duyduklarını ifade eden kuzenlerden Okan Çelik de, "Üretimimize 200 kütük ile başladık. Üretimimiz ancak çevremize yetiyor. İleriye doğru bir tesis ile üretimimizi arttırmayı planlıyoruz. Günlük 15 dakika bakım ve sulama işlemi ile ürünümüzü yetiştiriyoruz. Yılda 30 bin lira kazanç elde etmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Haftada yaklaşık 40 kilogram üretim yapan kuzenler kilogramı 15 liradan sattıkları üründen yılda 30 bin lira gelir elde etmeyi umuyor.



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