Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Günde 15 dakika ayırıp yılda 30 bin lira kazanacaklar

Günde 15 dakika ayırıp yılda 30 bin lira kazanacaklar

Mersin'in Erdemli ilçesinde özel sektörde çalışan 2 kuzen, ek gelir arayışıyla denize sıfır rakımda istiridye mantarı yetiştirdi. Atıl durumdaki depolarında 200 kütükle üretime başlayan kuzenler, ilk yıl için 30 bin liralık kazanç elde etmeyi hedefliyor.


15 Kasım 2016 10:16

İlçeye bağlı eski sahil beldesi Limonlu'da yaşayan ve özel sektörde çalışan kuzenler Abdullah Çelik ve Okan Çelik, yaptıkları işe olumsuz bir etkisi olmayacak ama ek gelir sağlayacak bir üretim arayışına girdi. Araştırmaları neticesinde atıl durumdaki depolarını da kullanarak istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Üretimin organik olduğunu, mantarın sadece su ve oksijene ihtiyaç duyduğunu belirten kuzenler, üretim için günde 15 dakika bakımın yeterli olduğunu söylediler.

Yaptıkları işe mani olmayacak ama gelir sağlayacak bir uğraş arayışına girdiklerini anlatan Abdullah Çelik, "Ek gelir olarak ne yaparız diye düşündük. İnternetten neler yapabileceğimizi araştırdık, istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdik. Bunun işimize engel olmayacağına karar verince boş olan depomuzu hazırladık" dedi.

Ürünü yetiştirme yerinin denize sıfır noktasında bulunduğunu ifade eden Çelik, "Denemelerimiz sonucunda çok güzel bir ürün elde ettik. Piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda ürünler gayet iyi, kaliteli. Aslına bakarsanız amatör olarak başlamıştık ama kaliteli ürün aldık" diye konuştu.

"Sadece su ve oksijenle yetişiyor"
İstiridye mantarıyla ilgili bilgiler de veren Çelik, "Bir etle nasıl yemekler yapıyorsanız, sotesi, mangalda, tost makinesinde, ızgara şeklinde, çorbası, fırında, eti ve beyaz eti nasıl kullanıyorsanız aynı şekilde tüketilebilir. Çok lezzetli çok farklı bir tat. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Kendimizde de olduğu için çok tüketmeye başladık. Çok sağlıklı, herhangi bir yan etkisi olmayan farklı bir lezzet. Yetiştirilirken herhangi bir ilaç verilmiyor. Aldığı sadece su ve oksijen. Başka hiçbir şey yok" dedi.

Üretimden memnuniyet duyduklarını ifade eden kuzenlerden Okan Çelik de, "Üretimimize 200 kütük ile başladık. Üretimimiz ancak çevremize yetiyor. İleriye doğru bir tesis ile üretimimizi arttırmayı planlıyoruz. Günlük 15 dakika bakım ve sulama işlemi ile ürünümüzü yetiştiriyoruz. Yılda 30 bin lira kazanç elde etmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Haftada yaklaşık 40 kilogram üretim yapan kuzenler kilogramı 15 liradan sattıkları üründen yılda 30 bin lira gelir elde etmeyi umuyor.
 

Oktay İnce
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!