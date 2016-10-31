Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde damızlık koyun yetiştiriciliği yapan A. Emin Demir (51), gündüz 100 adet merinos cinsi koyununa çobanlık yaparken akşam da berber bulunmayan köyünde çoban arkadaşlarının saçlarını ücretsiz tıraş ediyor. Berber bulunmayan köyde yaşayanlar, tıraş için Çan veya Çanakkale’ye yol parası ödemek yerine bu yöntemi tercih ediyor. Ancak köyde berber dükkanı bulunmadığından, tıraş işlemi Demir’e ait koyun damında gerçekleştiriliyor.

Koyunların da bulunduğu damda, çoban ve talep eden vatandaşları tıraş eden Demir, koyun kırkmakta da kullanılan elektrikli makineyi kullanıyor. Demir, “Her yıl koyunların yününü elektrikli makas ile kesiyorum. Köylerde nüfusun azalması ile berber kalmadı. Biz çobanlar olarak gündüz koyunları otlatmaktan ilçede tıraş olmaya vakit bulamıyoruz. Koyun çiftliğimde bulunan elektrikli makas ile çoban arkadaşların saçlarını ağılımda ücretsiz kesiyorum. Bazen saçı uzamış yaşlı köylüler de rica ediyor. Onların saçını da keserek dualarını alıyorum” dedi. Köyde bu iş için başka uygun alan olmadığını da söyleyen Demir, makine elektrikle çalıştığı için dışarıda yapmak yerine koyun damının içerisinde bu işi gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

Gürkan Düzenli