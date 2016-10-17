Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Veysel Aslan, bir kolunun altına iki karpuz sıkıştırmayı başardı. Geçimini sağlamak için gündüzleri inşaatlarda elektrik ustalığı yapan Aslan, geceleri ise düğünlerde, özel gecelerde ve koroda sahne alıyor. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve pop şarkıları seslendiren Aslan, hayran kitlesini ise her geçen gün katlıyor.

Orta öğretimden sonra eğitimini tamamlayan Aslan, çocukluğunda çırak olarak yaptığı elektrik işlerinde ustalığa kadar yükseldi. Yardımcılarıyla birlikte yeni yapılan bir binanın tüm elektrik tesisatını döşeyebilecek kadar işinin ustası olan Aslan, 12 yaşından beri ilgi duyduğu müzikten de hiç kopmadı. Ortaokulda koroda görev alan Aslan’ın ilk notalarında ise ezgiler yer aldı.

Zamanla her türlü Türkçe müziği seslendirmeye başlayan Aslan, ilk sahne deneyimini ise Milli Gençlik Vakfı'yla yaşadı. Piyanist arkadaşı Volkan Şen'in önerisiyle aktif müzik hayatına başlayan Aslan, cemiyetlerin aranan sesi oldu.

Orhangazi Belediyesi Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu'nda da görev alan Aslan, burada da korist ve solist olarak eserlerini seslendiriyor. Aslan, “Gündüz yaptığım işlerden topladığım stresi akşam müzikle unutuyorum. Akşam müzisyenlik yaparken yoruluyorsam onu da gündüz elektrik işlerinde unutuyorum. Özellikle gündüz yalnız çalıştığım zamanlarda şarkı söylüyorum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Çalışırken hem repertuvarımı sağlamlaştırıyorum hem de işimi keyifle yapıyorum. Akşam sahnede söyleyeceğim parçaları gündüz de çalışmış oluyorum' dedi.

Musa Öztürk