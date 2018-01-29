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Gündüz herkesin gözü önünde dükkanı soydular

Ümraniye’de elektrik tesisatı satan bir işyerine minibüsle gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu beş hırsız, demir kesme makasıyla kapısını kırdıkları dükkana güpegündüz girip soygun yaptı. Hırsızların geldiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gündüz herkesin gözü önünde dükkanı soydular

29 Ocak 2018 09:04

Hırsızlık olayı, 11 Ocak Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve kapüşonlu 5 hırsız, sabah saatlerinde siyah renkli bir minibüs ile sokağa geldi. Elektrik tesisatı satan dükkanın kapısına gelen hırsızlar, yanların götürdüğü demir kesme makasıyla kapının kilidini kırdı. Hırsızın biri kapıyı kırarken diğerleri de etrafı gözledi. Kapıyı kırdıktan sonra içeriye giren hırsızlar, çok miktarda ve sayıda tesisatı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların geldiği ve içeriye girmeye çalıştığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Güpegündüz soygun yaptılar, vatandaşları umursamadılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar siyah bir minibüs ile sokağa geliyor. Araçtan inen hırsızlar ardından kapıya yöneliyor. Hırsızlardan biri demir kesme makasıyla kapıyı kırarken diğerleri de etrafı gözetliyor. Güpegündüz soygun yapan hırsızlar, yoldan geçen vatandaşlara ve seyir halindeki araçları umursamıyor. Daha sonra hırsızlardan biri güvenlik kamerasını yönünü değiştiriyor. 

Doğan Can Cesur
 

 

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