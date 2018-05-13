Gündüz muhasebeci, gece edebiyatçı

Aydın’ın Söke ilçesinde 1958 yılında doğan ve çocukluğundan beri matematikle uğraşmayı, edebiyatla stres atmayı çok sevdiğini belirten Halil Akgün, “Liseden mezun olunca işletme fakültesini okudum. Muhasebe ve mali müşavirlik işim olsa da edebiyattan hiç kopamadım. 55 yaşından sonra yazdıklarımı kitaplaştırmaya başladım. 2015 yılında ilk, geçen yıl 2. şimdi de 3. Öykü kitabımı yazdım” diyerek edebiyata merakı olan herkesin yazmasını tavsiye etti.

Mesleği muhasebe ve mali müşavirlik olsa da edebiyata olan düşkünlüğü nedeniyle mesaisinden sonraki zamanının büyük çoğunluğunu öykülere ayıran Halil Akgün, yazdığı öykülerle bölgenin tanıtımına da katkı sağlamaya çalışıyor. Yazıları beğenilerek okunan Akgün, mesai saatlerinde birçok firmanın muhasebesini işlerken mesai dışında da bölgede yaşanan pek çok olayı öyküleri ile tarihe not düşerek işliyor.

Hayatın çok hızlı akıp tükendiğini ve insanların bu hızlı akışın farkına varamadıklarını belirten Halil Akgün, “Hızla akıp giden zaman içinde maalesef insanlarımızın birbirine karşı verdikleri değer her geçen azalmaya başladı. Yaşam çok hızlı akıp tükeniyor. İnsanlar bu hızlı akış sırasında farkına varmadıkları ince duyarlıklar, kıymet bilmez davranışlar, dışlanmalar, hoyratlıklar, ezilmeyle yaşayıp gidiyor. Öykülerimde şöyle bir durup düşündürmeyi, hissettirmeyi, sezdirmeyi, amaçlıyorum” dedi.

İbrahim Kılınç

