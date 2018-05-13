Diğer
Kategoriler

Gündüz muhasebeci, gece edebiyatçı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 35 yıldır mali müşavirlik yapan 60 yaşındaki Halil Akgün, matematiğin stresini edebiyatla atıyor. Gündüz muhasebe gece de edebiyatla uğraşan Akgün, “Mesai saatinden matematikten, mesaiden sonra da edebiyattan keyif alıyorum. En büyük hobim Güvercinada ve Kuşadası sahillerinde öykü yazmak” dedi.

Gündüz muhasebeci, gece edebiyatçı

13 Mayıs 2018 23:40

Aydın’ın Söke ilçesinde 1958 yılında doğan ve çocukluğundan beri matematikle uğraşmayı, edebiyatla stres atmayı çok sevdiğini belirten Halil Akgün, “Liseden mezun olunca işletme fakültesini okudum. Muhasebe ve mali müşavirlik işim olsa da edebiyattan hiç kopamadım. 55 yaşından sonra yazdıklarımı kitaplaştırmaya başladım. 2015 yılında ilk, geçen yıl 2. şimdi de 3. Öykü kitabımı yazdım” diyerek edebiyata merakı olan herkesin yazmasını tavsiye etti.

Mesleği muhasebe ve mali müşavirlik olsa da edebiyata olan düşkünlüğü nedeniyle mesaisinden sonraki zamanının büyük çoğunluğunu öykülere ayıran Halil Akgün, yazdığı öykülerle bölgenin tanıtımına da katkı sağlamaya çalışıyor. Yazıları beğenilerek okunan Akgün, mesai saatlerinde birçok firmanın muhasebesini işlerken mesai dışında da bölgede yaşanan pek çok olayı öyküleri ile tarihe not düşerek işliyor.

Hayatın çok hızlı akıp tükendiğini ve insanların bu hızlı akışın farkına varamadıklarını belirten Halil Akgün, “Hızla akıp giden zaman içinde maalesef insanlarımızın birbirine karşı verdikleri değer her geçen azalmaya başladı. Yaşam çok hızlı akıp tükeniyor. İnsanlar bu hızlı akış sırasında farkına varmadıkları ince duyarlıklar, kıymet bilmez davranışlar, dışlanmalar, hoyratlıklar, ezilmeyle yaşayıp gidiyor. Öykülerimde şöyle bir durup düşündürmeyi, hissettirmeyi, sezdirmeyi, amaçlıyorum” dedi.  

İbrahim Kılınç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç