Diğer
Kategoriler

Gündüz vakti motosiklet çalan 3 hırsız kayıplara karıştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 hırsız, çaldıkları motosiklete binip kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gündüz vakti motosiklet çalan 3 hırsız kayıplara karıştı

09 Ocak 2018 11:34

Olay, gündüz saatlerinde eski otogar civarında meydana geldi. Kazanı yakmak için kalorifer dairesine giren Hasan Hüseyin Garip, 3 bin 500 liraya yeni aldığı motosikletini yol kenarına park etti. Bu sırada gelen 3 hırsız motosiklete binip kayıplara karıştı. Hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Motosiklet sahibi Hasan Hüseyin Garip, hırsızların yakalanması için polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yakın zamanda evinin yandığını, motosikletinin çalınmasına ise büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Garip, motosikletinin bir an önce bulunup hırsızların da yakalanmasını istiyor. 

Hüseyin Tayyar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç