Gündüz vakti motosiklet çalan 3 hırsız kayıplara karıştı

Olay, gündüz saatlerinde eski otogar civarında meydana geldi. Kazanı yakmak için kalorifer dairesine giren Hasan Hüseyin Garip, 3 bin 500 liraya yeni aldığı motosikletini yol kenarına park etti. Bu sırada gelen 3 hırsız motosiklete binip kayıplara karıştı. Hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sahibi Hasan Hüseyin Garip, hırsızların yakalanması için polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yakın zamanda evinin yandığını, motosikletinin çalınmasına ise büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Garip, motosikletinin bir an önce bulunup hırsızların da yakalanmasını istiyor.

Hüseyin Tayyar

