Güneş: '3 puan aldığımız için mutluyuz'

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyapor’u son dakikalarda Negrodo’nun kafasından bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, karşılaşmanın bekledikleri gibi olduğunu belirterek, rakibin hücum özellikleri olan iyi oyuncularının olduğunu söyledi.

Rakibin kapanıp iyi çıkmaya çalıştığını dile getiren Güneş, oyuna iyi başladıklarını iyi pasla erken gol bulduklarını kaydetti.

Golden sonra hem geriye dönük hem de oyunu rolantiye almaları nedeniyle golü yediklerini ifade eden Şenol Güneş, “Golden sonra biraz dağıldık ama toparladık. Oyunun tamamına baktığımız zaman daha üstündük ve kazanma arzumuz vardı. Golü de geç bulduk, 3 puan aldık mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

"Karar benim"

Güneş bir gazetecinin 'Oyuna girecek oyuncular açısından bir karışıklık mı oldu, biz mi yanlış gördük?' sorusuna şu açıklamayı yaptı:

“Her zaman olduğu gibi yanlış görmüşsünüz. Beş tane oyuncumuz ısınıyordu. Hangi oyuncu gelecekse hızlı gelmesini istedim. İsim söylenen oyuncu yavaş diğerleri hızlı gelir. Ben daha isim söylemedim. Orta sahaya bir oyuncu alacaktım. Tercim hakkım Necip’ti bu bir sorun mu?”

"İşimize bakacağız"

Futbolun bir oyun olduğunun altını çizen Güneş, “Rakipler var. Bugün de savaşan iyi bir takım vardı. Temaslı oynamaya çalıştılar. Temaslı oynamadık zaman zaman. Oyuncularım iyi niyetli gayretli bugün de puan verebilirdik. Gençlerbirliği maçında 10 kişi kaldık. Zaman zaman 10 kişi kalabiliriz. Herhangi bir düşüncemi açıklamak istemiyorum. İşimize bakacağız. Monaco maçına döneceğiz" diye konuştu.

"Deplasmanda puan kayıpları yaşadık"

Hiçbir zaman taraftarların üzülmesini istemediklerini dile getiren Güneş, “Bugüne kadar üzdük. Deplasmanda puan kayıpları yaşadık. Deplasmanda bugün 3 puan aldık. Karabük’ü deplasmanda yenmiştik. Kayıp puanlarımızın çoğunu deplasmanda yaptık. Sabırlı olsunlar. Yönetime, oyuncularımıza güvensinler. Dışarıda oluşabilecek olumsuz havadan etkilenmesinler. Bu bir sabır işidir. Sabrı önemsiyorum. Çirkinlik yapmadan işimize odaklanacağız. Biz, bize yapılan haksızlığa sırtımızı dönüp işimizi yapacağız. Taraftarda takımına sahip çıksın. Lig bir maraton. Türkiye’de maalesef diğer takımları yok sayıyorlar. Büyük takımların daha iyi futbol oynaması gerekir o tartışılır, eleştirilir ama onlara saygısızlık yapmayı gerektirmez. Ailesine, kişiliklerine olumsuz bir ortam oluşturup bunlar üzerinden nemalanmak doğru değil” ifadelerine yer verdi.

"Negredo'nun gol atması önemliydi"

Negredo’nun olumlu ve gayretli olduğunu kaydeden Güneş, “Onun adına sevindim, gol atamadığı için morali bozuktu. Kenarda kalıyor. Çok çalışıp iyi niyetli olduğu zaman karşılığını bulur. Geç bulur erken bulur. Yeni gelen arkadaşlarımızın takım ruhunu yakalaması için zaman var gibi. Onu da yakaladığımız zaman çok daha iyi olacağız” ifadelerine yer verdi.

"Talisca üretken değildi"

Talisca’nın çalışkan ve gayretliydi olduğunu ama üretken olmadığına değinen Güneş, “Biraz geç aldım onu dışarı şut atabilirdi. Hücum ediyorduk. Etkili katılımı cardı. Gayretli ama etkili değildi” dedi.

Babel’in cezasının verilip azaltılmasının kendisi dışında geliştiğini belirten Güneş, ”O oyuncu olmasa başka bir oyuncum oynardı. Benim konum değil. Caner yok şu an. Eleştirilir, tartışılır ama benim konum değil” açıklamasını yaptı.

İsa Akar-Adem Akalan

