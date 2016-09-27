Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Dinamo Kiev’i konuk edecek olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

“Keyif veren oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz”

Deneyimli çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçımız olacak. İlk maç Portekiz’de 1-1 bitmişti. Yarın kazanmayı arzu ediyorum. Rakibimiz güçlü bir takım. Takım savunmasını iyi yapan, çok koşan bir takım. Belli yetenekleri olan ve skoru etkileyecek oyuncuları da var. Baktığımızda aslında dışarıdan gelen yorumlar sıradan bir takım yönünde ama tabii ki öyle değil. Tam tersine mütevazi ve çok çalışkan bir takım. Geçen sene Shakhtar’a fark atan bir takım. Çok koşan, yardımlaşan ve çabuk çıkan bir takıma karşı oynayacağız. Normalinden daha fazla koşmamız gereken bir maç. İlk Napoli maçında az pozisyon oldu, 3 gol oldu ve kaybettiler. Kısır pozisyonları bu ligde iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Az pozisyonlar olabilir ama net pozisyonlar üretip pozisyonlar vermemeliyiz. Kendi seyircimize taraftara ve kendimize keyif veren oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Yarın da bunu deneyeceğimiz bir maç olacaktır” diye konuştu.

“Her ne şartta olursa olsun gruptan çıkalım”

Her maçın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Şenol Güneş, “Biz bu gruptan çıkmak istiyoruz. Yetmez ama en kötü ihtimalle Avrupa Ligi’ne kalmak istiyoruz. Her ne şartta olursa olsun gruptan çıkalım ve kendi futbolumuzu oynayalım. Bunun için çalıştık. Şampiyon olmamızın nedeni bu ligde olabilmek. Hangi rakiple oynarsak oynayalım ciddi bir şekilde topumuzu oynamalıyız. Sakin, sabırlı, koşan bir takım olarak sahada olacağız” açıklamasını yaptı.

Oğuzhan kadroda yok

Oğuzhan Özyakup ile ilgili sorulan bir soruya Güneş, “Oğuzhan bizim için çok değerli bir oyuncu. Daha yeterli istikrarı yakalayamadı ama herkes kendi açısından bakabiliyor. Oğuzhan iki yönlü oynayabilen bir futbolcu. Bunu yapabilen bir futbolcu bunu yapamazsa başarısızdır. Hücumda ve savunmada işini yapmaya çalışıyor. Benfica maçında sakatlandı, devam etti ama ilk yarı bitti çıkardık. Burada düzelmesine rağmen istenen oyunu oynayamadı, verimiyle ilgilidir çıkması. Oğuzhan’ın değerli oyuncu olması zaman zaman geride kalmamasını ya da kalmasını gerektirmez. Bunu aşacaktır. Yeteneği, kalitesi var. Oğuzhan ağrısı devam ettiği için yarın kadroda olmayabilir” şeklinde konuştu.

“22 Şampiyonlar Ligi oyuncumuz var”

Kadroda rotasyona gidip gitmeyeceği ile alakalı gelen bir soru üzerine deneyimli çalıştırıcı, “Kadroda 22 Şampiyonlar Ligi oyuncumuz var. Rotasyon diye bir şey yoktur benim için. Değişiklikleri performanslara göre, rakibe göre yapıyor ve sahaya bir ilk 11 sürüyoruz. Çok değişiklik olmuyor ama öyle yansıtılıyor. Düşündüğümüz bazı şeyler bazen oluyor, bazen olmayabiliyor. Oynayan ve oynamayan oyuncular var, bu süreçtir. Beck kötü oyuncu değil örneğin Gökhan da öyle. Devamlılık ve performans son durumuyla alakalı. Yorulan oyuncuları yarım yarım oynatıyoruz. Son maçta ilk yarı az tempoda oynayan birkaç futbolcu ikinci yarıda temposunu artırdı örneğin. Benim takımımda hiçbir oyuncu ayrımı yok. En iyi 11’i ve en iyi 18’i çıkarırım sahaya. Dışarıda kalan 4 oyuncu da benim oyuncumdur” yanıtını verdi.

“Taraftar için zamana ihtiyaç var”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçında eleştirilen taraftar hakkında ise, “Taraftar her maçta bize destek oldu ve hafta sonu da aynı şekilde. Taraftar profili de değişebiliyor. Takımı sahiplenmek, oyunculara sahip olmak taraftarın özelliğidir. Maçın başında oyunun soğumasını sağlayan bir faktör varsa taraftar da oyuncu da etkileniyor. Bunun yapılmaması gerekiyor. Golleri yeyince taraftar soğudu sonra biz gol atınca coştu. Ama bunlar için zamana ihtiyaç var. Onlar da yeni yeni stada alışıyor. Yıllarca deplasmanda yer aldılar. Olumsuz durumda takımımıza desteklerini de bekliyorum. Taraftar profiline de önem veriyorum” dedi.

Talisca, Aboubakar ve Gökhan İnler…

Talisca ve Aboubakar’ın performansını da değerlendiren Güneş, “Genel yeteneklerine bakarsak zamana ihtiyaç var Talisca ve Aboubakar için. Yeni geldiler, transferin son aşamasında geldiler. Oyuncunun kendi anlayışı var, senin anlayışın var... Talisca’nın yetenekleri var ama tam yüzde yüz görmedim. Bölüm bölüm gördük. Aboubakar’ın da fizik gücü iyi ancak 90 dakika kalamadı. Elimizdeki oyunculara göre bir 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Bazen 5 dakika girer maç kurtarır bazen 90 dakika oynar maç kurtarır. Bütün futbolcularım benim için aynı. Oyuncunun geç gelmesi takıma uyum sağlaması faktör. Ama Gökhan İnler bu konuda daha rahat ve onu daha fazla oynattım. O da değişecektir ama Atiba da öyle. Maça ve tempoya göre. 90 dakika hepsi iyi oynarsa zaten 11 oyuncu size yetiyor. Fazlasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

“Benim ilk planım buradan çıkmak"

“Benim şu andaki tek hedefim gruptan çıkmak” diyen deneyimli çalıştırıcı, “Şahıs olarak, kulüp olarak da… Benim ilk planım buradan çıkmak. Çıkmasak da UEFA’ya kalmak dedim. Bu benim planım. Her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Kazanmak için de iyi oynamanız gerekli. Hedefim rakipten daha iyi oynamak ve hücumda, savunmada maçı kazanmak. Son lig maçında ve Konya’da 2 puan kaybettik bize yakışmadı. Biz büyük takımız, her şeyin en iyisini istiyoruz. Yarınki maçlar dahil gruptaki herkesin şansı eşit bence” diye konuştu.

“Takımımdan beklentim açık”

Gruptan çıkmak adına bütün planlarını geride kalan maçları kazanmak üzerine kurduklarını anlatan Güneş, “Çıkarabileceğimiz puanları da aldık, çıkmadık. 3 takımın iddialı olduğu grupta UEFA’ya kaldığımızı da biliyoruz. Geçen sene UEFA’dan aynı puanlarla elendik mesela. Rakamsal söylemeyim gösteri olur. Bazen 9 puanla bile çıkabilirsiniz. Takımımdan beklentim açık. Rakip olarak şu anda Napoli 3 puanda. Yarın oynanacak maçlara göre her şey değişebilir. Bizim Napoli ile oynayacağımız maçta ne olacak ona da bakacağız. Yeterli-yetersiz mi olacak ona da bakacağız. İnşallah kazanırız” açıklamalarında bulundu.

“O günkü futbol bugünden daha iyi değil”

Oynadıkları oyun sistemi ve taktiklerle alakalı sorulan soruya Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Geçen sene sezon başında ağır eleştiriler aldık. O günkü futbol bugünden daha iyi değil. Hafta sonu kazansaydık o zaman farklı bir şey olurdu. Daha farklı yorumlar yapılırdı. Oyunda istikrar önemli. Oyun anlayışı olarak kısa da oynuyoruz uzun da oynuyoruz. Kısa pasla baskı yediniz, anında uzun atıp oyuncu koşturacaksınız. Ancak bazen maç içerisinde hata yapıyorsunuz mesela Galatasaray’ın iki golü de hep bizden kaynaklanan hatadan geldi. Biz top kaybı yapmışız ve rakibi karşılamamışız. İkinci golde de iki oyuncu topu almaya gitti gol yedik. Sistemler taktik hepsi önemlidir ama hücum ve savunmayı doğru yapmadığınız sürece ortaya bir şey çıkmaz” cevabını verdi.

“Beklentim, çalıştığım oyuncum en iyisini yapsın”

Oğuzhan Özyakup’un yeteneklerinin üzerine koyması gerektiğini dile getiren Şenol Güneş, “Alanyaspor maçında attığı gol mesela. O maçta da bu maçta da hiçbir farkı yok. Güçlü olduğu zaman etkili. Orta sahanı neresinde yonarsa oynasın o oynar. Vücut kullanmadığın zaman o her zaman oyunu oynar. Katkı ile ilgili ailesi de dahil amatör hocaları da eski kulüpleri de dahil benim yaptığım hiçbir şeydir. Beklentim, çalıştığım oyuncum en iyisini yapsın. İşini iyi yaparsa ben çok mutlu olurum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Selman Bektaş - Murat Ergin