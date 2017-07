Güneş: 'Beşiktaş'ta mutluyum'

Beşiktaş, Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanya kampında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "Hazırlık maçları yaptık, çalışma temposu içerisine koymaya çalıştık. Hazırlık maçlarındaki skorlar ve oyunlar düşündüğümüzün gerisinde. Fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi olmak durumundayız. Rehaveti üstümüzden atmak ve yeniden ivme kazanacak daha tempolu oynayacak bir takım olmak istiyoruz" dedi.

"Pepe'nin takıma uyum sağlaması çok iyi"

Atınç'ın sakatlığı ve Pepe hakkında da açıklamalarda bulunan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atınç'ın şanssız bir sakatlık geçirmesi bizi üzdü. Maalesef futbolda bunlar var. En kısa zamanda aramıza katılmasını diliyorum. Pepe geç gelmesine rağmen çalışmaları gayet iyi. Hem profesyonel olarak hem de yeteneğiyle birlikte takım uyumu çok iyi" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'ne daha hazır bir takım olarak başlamak istiyoruz"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, lig ve Şampiyonlar Ligi öncesinde Süper Kupa oynayacaklarını ifade ederek, "Şampiyonlar Ligi'ne daha hazır bir takım olarak başlamak istiyoruz. Sezona başlarken bazı mevkilerde eksikler, bazılarında fazla oyuncularımız var. Yaptığımız çalışmalara bütün oyuncuların katılması sevindirici. Yeni sezonda fair-play içinde sadelik, zarafet ve vefa önceliğimiz olacak. En iyi futbolu oynayan, rakibi de incitmeden maçı kazanan bir takım olmak istiyoruz. İyi futbol oynarsak buna herkes saygı duyacaktır. Geçmiş başarılara takılı kalamayız, onlara takılırsak gelecekteki başarıları yakalama şansımız azalır. Geçmiş geçmişte kaldı, yeni bir heyecan başlıyor. Futbol bir yarıştır ama şans da bunun içinde var. Çalışanın şansı daha fazla olur. Bu yıl yine futbolda en iyisi olmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte olmak istiyoruz. En kötü zamanlarımızda çıkış yaptık, en rahat zamanlarımızda maç kaybettik. O tecrübemiz de var. Önümüzde Süper Kupa ile başlayan yeni sezonun hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Milli takım açıklaması

Adının son günlerde A Milli Takım'la anılmasıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Güneş, şunları söyledi:

Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Milli Takım futbolda piramidin tepesi. Milli Takım antrenörü de tepede olan bir insan, ülkeyi temsil ediyor. Milli Takım'a gelen antrenör de ortak değerdir. Milli Takım hepimizin söz sahibi olduğu başarılı olmasını istediği bir yerdir. Milli Takım'a böyle çok katkı yapan insanı yıpratırsak, gelecek olanları da yıpratırız. Fatih hoca çok iyi işler yaptı. Hatalar yaptı mı, ben de yaptım, o da yaptı. Ürettiğimiz her insanı yıpratırsak ortada değerlerimiz kalmaz. Kim beni Milli Takım'a düşünüyor ise takdir ediyor, teşekkür ediyorum. Orada düşünülmek yaptıklarınızın karşılığıdır. Ben şu anda Beşiktaş ile yeni mukavele yaptım. O zaman da hak etmediğim eleştiriler oldu. Nedense hep benim üzerimden spekülasyonlar yapılıyor. Sanki ben başkan ile kavgaya gireceğim, öyle şey olur mu? Ben de sözleşme konusu bir an önce bitsin istedim. Ben imza attım zaten. Ben her şeyi konuşmuyorum. Beşiktaş'a ait birisiyim. Şu anda tartışmaya girmem doğru değil. Ben imza attım, uzatmadan yaptık o işi. Şimdi görevdeyim, çalışıyorum ait olduğum bir kurum var. Kurallar önemli, devlet önemli, millet önemli ve değerli. Camialar önemli, benim şahsımda camiaların yıpratılmasını istemem. Ben şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm Sayın Başkan Fikret Orman ile beraberiz. Milli Takım için benim resmi olarak bir şey yapmam mümkün değil. Ben bulunduğum yerden bir yere gitmem, konuşmam. Daha önce de Bursa'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile konuştum. Bana eğer teklif gelir ise bunu başkan bilir ve başkan karar verir. 'Ülke adına size çok talep oldu' denirse, orada yine söz sahibi ben değilim, başkan söz sahibi. Başkan benim görevime son verebilir mi? O zaman başka bir şey düşünebilirim. Ancak ben burada mutluyum. Şu anda Beşiktaş'tayım."

"Milli Takım'ı beğenmediğim ifadesi de çok yanlıştır"

"Milli Takımı beğenmediğim ifadesi de çok yanlıştır" diyen Güneş, "Çalışan birisiyim, benim tutarlı olmam gerekir. Konuşmalarda adımın geçtiği olabilir, burada benim karar verebileceğim bir şey yok. Ama kendi kararım olarak Beşiktaş'ta çalışıyorum ve burada mutluyum. Ben veya bir başka çalışanın kulüple beraber Milli Takım'ı götürmesini sağlıklı bulmuyorum. Görevde olmayan birisinin çalışma yapmasını daha doğru buluyorum. Takım olarak şu anda hazır durumda değiliz, erken forma girmek de doğru değil" ifadelerini kullandı.