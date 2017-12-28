Güneş: Bu kadro böyle kalmalı

Osmanlıspor karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kupa maçında tribünlerde 15 bine yakın taraftarın olmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, “En kötü günümüzde taraftarın gelmesinden dolayı mutluyum” dedi. Basın toplantısında gazeteci sayısının az olmasına da değinen Güneş, “Ama burada medya yok. Burada olan ve olmayan herkese iyi tatiller diliyorum. Bir önceki yıla göre ülkemize huzur ve barış gelmesini, dünyada da akıl tutulmasının iyi hale gelmesini diliyorum.

Acıların geride kaldığı bir yıl, sevinçlerin de önümüzdeki yıl artmasını diliyorum” dedi. Maçı değerlendiren Güneş, “Sonuç olarak iyi ama gol yememiz açısından kötü oldu. Bütün oyuncularımız 2017 yılında elinden geleni yaptı. Ligde sıkıntılıyız, kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde iyiyiz. Gelecek yıl açığı kapatıp ligde önde olmak istiyoruz. Yeniden zorlukları aşacak bir takım olgusu oluşturmak istiyoruz. Kaybettiğimiz puanları böyle telafi edebiliriz. Bütün oyuncuları şu ana kadar gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Başkanımızı, yönetimimizi ve taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum ve selamlar söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“Quaresma’nın gol atmasına sevindim”

Osmanlıspor karşısında Beşiktaş adına 2017’nin son golünü atan Quaresma’yla ilgili konuşan Güneş, “Quaresma işini çok seven, duygularıyla kalitesini kullanan bir oyuncu. Bugün gol atmasına sevindim. Bazen frikik attığı zaman sevgiler, eleştiriye dönüyor. Gol sayısı olmadığı için gol atmasına çok sevindim. Oyuna sonradan girdi ve iştahlıydı. Sadece Quaresma değil, bütün oyuncular çok iyiydi. Futbolumuzu daha da geliştirmeliyiz. Sadece Beşiktaş taraftarı değil, tüm futbolseverler daha iyi bir futbol istiyor. Büyüyen takım oyuncuları daha büyük oynamalı” diye konuştu.

“Bu kadro böyle kalmalı”

Cenk Tosun’un maç sonunda taraftarlara 3’lü çektirmesinin veda anlamına gelip gelmediğinin sorulduğu Güneş, “Cenk ve diğer oyuncularımızın hepsi iyi. Resmi olarak şu anda bize Vida katıldı. Daha önce kadroya katılması düşünülen ancak bonservis nedeniyle geç katılan bir isim oldu. Oyuncu gitmesi ya da gelmesi gibi bir isteğim yok. Bunlar benim yetkimde olan şeyler değil. Benim dışımda konuşulan durumlar. Gelen ya da giden oyuncuyla ilgili ancak transfer sonuçlandığı zaman konuşurum. Bana kalırsa bu kadro böyle kalmalı. Bu oyuncularla, geride kaldığımız yarışı önde bitirmek istiyoruz. Bir oyuncunun gitmesi ya da kalması konusunu teknik olarak konuşabilirim. Ancak ekonomik açıdan başkan konuşur. Ben sadece bitmiş transferlerle ilgili olarak yorum yaparım” açıklamasında bulundu.

“Maç planlamasına dikkat edilmeli”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz gibi maç planlamasının yanlış olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Bu konularla ilgili antrenörler ve oyuncular görüşlerini bildirmeli. Bir hafta önce de boşluk vardı, o hafta oynanabilirdi. Ayrıca, daha önce pazar günü lig maçı oynayıp salı günü kupa maçı oynadık. Ancak bu kez biz perşembe günü kupa maçı oynadık, Galatasaray salı günü oynadı ve 2 gün izin yaptı. Burada kulüp isimleri önemli değil. Doğrusu şu, futbolun güzel oynanması için zeminin de güzel olması lazım.

Bizim Ankara’daki maçımızın buz üzerinde oynanması çok yanlış. Tatil nedeniyle boşluğa girmeye de gerek yok. Ben inatla çıkarabildiğim en iyi kadroyu çıkardım bugün. Buraya gelen taraftarı da düşünmek lazım. Bütün hocalar söylüyorsa ben de söylüyorum, planlamaya daha dikkat etmek gerekir. Daha önce Sivas Belediye maçında da bunları söylemiştim, buz üzerinde oynamıştık. Söylemlerimizin amacı federasyonu suçlamak değil. Biz aynı gemideki insanlarız. 1 numara milli takım, 2 numara Şampiyonlar Ligi, 3 numara Avrupa Ligi ve sonrasında lig ve kupa olarak planlama yapılmalı. Bize oynayacaksın diyorlar ve biz oynuyoruz ama haksızlık yapılmaması lazım” dedi. Şenol Güneş son olarak herkese güzel bir yıl dileyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar

