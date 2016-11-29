Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Darıca Gençlerbirliği maçından 2-1 galip ayrılan Beşiktaş derbi öncesi moral kazandı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gerçeği mi gereği mi söylemek lazım bilmiyorum. Gerçeğe baktığımız zaman oyun kalitesi düşük. Rakibimizin alt ligde olması bizim de oyunumuzu alt ligde oynamamızı gerektirmezdi. Ama maalesef hem ofansif hem de defansif olarak istediğimiz işler olmadı. Rakibin dirençli ve inançlı bir oyunu vardı. Elinden gelince gayretli olmaya çalıştı. Onlar kendi üzerlerine düşeni yaptılar kapasiteleri yettikçe. Biz kapasitemizin altında oynadık. Ortaya, düşündüğümüz güzel futbol çıkmadı. Konsantrasyon eksikliği, saha zemini, her şey gösterilebilir ama hiçbir mazeret bundan daha iyi oynamamızı engellememesi gerekiyordu. O bakımdan üzgünüz" dedi.

"Daha iyi futbol oynamamız gerekirdi"

Darıca Gençlerbiliği sahasının daha iyi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Buranın zemini daha bozuk ama ışıklandırma sebebiyle buraya aldılar. Aldılar diyecek bir şey yok ama doğrusu zeminin daha iyi olmasıydı. Yani iyi bir zeminde futbol daha iyi oynanır. Takımı etkilemiştir ama her şeye rağmen daha iyi futbol oynamamız gerekirdi. Geçen sene buna benzer Sivas’ta buzda saat 12.00’da oynadık. O günde söyledik bu günde aynı şeyi söylüyoruz. Futbolun güzel bir sahada, sağlık bir şekilde oynanması gerekiyor. Ama böyle bir karar alındıysa oynuyoruz. Bunu bir başkası için bir şikayet olsun diye söylemiyoruz. Bazen gerçeği söylemek zorunda kalıyoruz ama insanlar istiyor ki gereğini söyleyelim. Ben onu yapmıyorum" diye konuştu.

"Elimizdeki oynamayan oyuncuları oynatmış olduk"

Genç oyunculara şans vermesinin bir imtihan olmadığını ifade eden Güneş, “Bu bir antrenman maçıdır aynı zamanda. Her ne kadar kupa maçı da olsa. Oyuncular nasıl antrenman maçı yapıyorsa hazırlık maçı da yaparlar, resmi maç da yaparlar. Bugünkü maçın diğer maçlarla bir ölçüsü olmaz. Takım olarak Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz. Gördüğünüz gibi kupada da oynuyoruz. Kendi liglerimizin alt liginde olan takımlarla da oynuyoruz. Her maçta en iyi futbolu oynamak zorundayız. Dolayısıyla bu maçtaki oyuncularımın kötü veya iyiliğinden çok son durumlarına bakıp karar vereceğiz. Elimizdeki oynamayan oyuncuları oynatmış olduk. Bunların içinde zaman zaman iyi işler yapan var, eksik yapan var. Bunlar olacaktır ama tabii isterdik ki hepsi daha iyi oynasın. Zemine ve başka sebeplere sığınarak bunu savunmak sadece bizi avutur. O yüzden oyun kalitesinin düşük olması pas olarak etkilemiş olabilir ama bire bir rakipten top kazanmada da eksiktik. Topu kullanırken eksikliğimizi koşma olarak daha tempolu kullanmamız gerekirdi. O da zayıftı” şeklinde konuştu.

"Kocaeli de iddialı bir takımı Süper Lig'de görmek isterim"

Son olarak Kocaeli taraftarlarının ilgisine değinen Güneş, “Hafta sonu geldiğimde daha fazla seyirci vardı. Alt liglerde oynanmasına rağmen böylesine seyircinin olması sevindirici. Zaten Kocaeli ve Sakarya buraları futbol kenti aynı zamanda. Daha da fazla taraftarın gelebileceğini düşünüyorum. Önemli olan bu taraftarları sahada tutabilmek. Özellikle bu bölge futbolseverlerin çok olduğu bir bölge. Zannediyorum sahaları da yapılıyor. İddialı da bir takım kurarlarsa geçmişte olduğu gibi yarışan, süper Lig'de olan iyi bir takım görürüz” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu: "Kerim Frei'nin bireysel becerisinden 2 gol yedik"

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Galip Gündoğdu ise, maç sonu açıklamasında, “Oyun tarzımızla Beşiktaş’ı zor durumlara düşürmek istedik. Bunu da bir nebze başardık. Fakat ikinci devre oyun da denk mücadele şeklide geçerken, Kerim Frei’nin kişisel becerisi ile iki gol yedik ve maçı kaybettik. Oyuncularımın mücadelesi, futbol anlayışı beni memnun etti. Beşiktaş’a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim” dedi.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz - Kaan Kızıl - Refik Fidan