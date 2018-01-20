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Güneş enerjisini tamir etmek isterken çatıdan düştü

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, 2 katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini onarmak için çatıya çıkan bir kişi, dengesini kaybedip düşerek öldü.

Güneş enerjisini tamir etmek isterken çatıdan düştü

20 Ocak 2018 13:11
Güneş enerjisini tamir etmek isterken çatıdan düştü - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 186. Sokak’taki evinin çatısında bulunan güneş enerjisinin su sızdırdığını fark eden Emin Can (67), teras katından çatıya geçmeye çalıştı. Bu sırada bastığı kiremidin kırılması sonucu dengesini kaybeden Can, 2 katlı evin çatısından aşağı düştü.

Can, alışveriş için semt pazarına giden eşi tarafından yaklaşık yarım saat sonra yerde yatarken fark edildi. Eşini kanlar içerisinde gören Hatice Can, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Emin Can’ı Yatağan Devlet Hastanesine sevk etti. Can, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen Yatağan Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri, inceleme yaptı.
Can’ın ölüm haberini alan yakınları, Yatağan Devlet Hastanesi ve olayın yaşandığı yere gelerek gözyaşı döktü. Emekli öğretmen Can’ın evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi. 

Berna Kuş

Etiketler: güneş enerjisi, muğla

 

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