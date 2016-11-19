Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, “Adana’ya uzun yıllar sonra geldiğimizde hem Beşiktaş hem kendim olarak maç yapmaya geldiğimizde yine aynı heyecanla taraftarı olduğunu görüyoruz. Büyük bir şehrin iki takımı var. Bir tanesi Spor Toto Süper Lig’de diğeri de alt ligde oynuyor. Futbol heyecanı olan bir taraftar var burada. Bugün oynadığımız Adanaspor, yeni kurulan, teknik kapasite de pas yapmaya çalışan iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama biz oyun anlayışı olarak oyun başından itibaren kağıt üzerinde favori olduğumuz bir maçta oyun anlayışı olarak da bunu rakibin zaaflarını iyi kullandığımızı düşünüyoruz. Alanı büyüterek, pas yaparak iyi ataklar yaptık. İki gol bulduk. Daha fazla da gol bulabilirdik. Ama bu rakibin baktığımız zaman diğer maçlarda da bugün de tek farkla yenildi. Daha iyi olacağını düşünüyorum. İlk yarıda oyunun kontrolü bizde idi. İkinci yarıda da baktığımızda yine biz oyunu kontrol ettik ama beklenmeyen şekilde benzer pozisyonda, çıkışta yaptığımız hatadan kaynaklanan verdiğimiz pozisyonların bir tanesinde de penaltı oldu, golü yedik. Oyunun tamamında oyuncuların iyi niyeti, hücum anlayışı, hücum zenginliği, rakibe pas verme anlayışı iyiydi. Galibiyeti hak ettiklerini düşünüyorum. Çok iyi işler yaptık. Oyunun belli bölümlerinden sonra topu alıp rakibin üstüne gitmek eksik olan tarafımızdı. Bunu düzeltmeliyiz. Bu maça göre düşünmek değil, büyük bir takım olarak, şampiyonlar liginde oynayan bir takım olarak daha az hata yapan takım olmak zorundayız” dedi.