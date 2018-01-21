Güneş: 'Hakkettiğimiz galibiyetti'

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, Talisca’nın ayağından bulduğu gollerle Antalyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, hem Antalyaspor için hem kendileri için zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Puan kaybına olmayan bir maça çıktıklarının altını çizen Güneş, “İki tarafta istekli başladı. Başlangıçta Sivas’taki golün benzer bir gol yedik. O da bizi epey etkiledi. Bizim ve Antayaspor’un pozisyonları oldu. Hem rakibin hem bizim gol pozisyonlarımız oldu. Rakibin ikici yarı başında iki net gol pozisyonu oldu. Maçın genelinde daha fazla atak yapan, oyuna hakim olan, pozisyon bulan bizdik. Hakkettiğimiz galibiyeti aldık. Ama daha az pozisyon vermemizi gerekiyordu. Hamlelerimiz hücuma çıkışta iyi ama top kullanmada daha dikkatli olmalıyız. Rakipte dirençliydi, çok koştu. Rakibin kazanma ve oynama hırsı, koşu temposu iyiydi. Savunma anlamında hatalarımız eksiklerimiz var. Yediğimiz golde olduğu gibi. Bizde iyiydik. Onun dışında iyiyiz. İkinci yarıya kazanarak başladık. Önümüzde 4 lig maçı var. Bu maçları kazanabilirsek performans ve moral olarak iyi olacağız” diye konuştu.

“Eto’o’dan bilgim yok”

Samuel Eto’o’nun transferinin sorulması üzerine Güneş, “Benim bildiğim yok. Yönetim ve başkan yapıyor, forvetle ilgileniyoruz. Zaman gösterecek. Yönetim veya başkan yapar. Eto ile ilgili bana bulaşan bir bilgi yok” cevabını verdi.

“Talisca oldukça yürekten oynadı”

Talisca’nın performansını değerlendiren Güneş, “Talisca yetenekli bir oyuncu, hem ofansif hem de defansif olarak kazanma hırsı yüksekti. Top kazanma anlayışı etkindi, oldukça iyiyi yürekten oynadı. Tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder” ifadelerine yer verdi.

"Daha iyi olacağız"

Takımının oldukça istekli oynadığını ifade eden Güneş, “Oyunda değişikliklerimiz oluyor defans göbeğinde iki değişiklik oldu. Az oynayanları oynatmaya çalıştık, orta saha ve önde her oyuncu değişebilir. Bunlara alışacağız, buna ihtiyacımızı var, herkes oynayacak değişecek. Çalışmalarda olumluydu. Tosic var. İyiyiz fizik olarak daha iyi olacağız ve form yakalayacağımızı düşünüyorum. Kanattan gelmenin yanında ortadan geleceğimizi gördük. Zaman zaman ortadan geldik. Bunu daha fazla yaparsak istediğimizi elde edebiliriz. Daha az pozisyon vermeliyiz. Fazla pozisyon verdik” diye konuştu.

"İsim üstünde durmak doğru değil"

'Aytemiz Alanyasporlu Vagner Lowe, gündeminiz de var mı?' sorusuna Güneş, şu cevabı verdi:

“Transferle ilgilenmiyorum. Oyuncu almak para meselesidir. Başkan, Messi, Suarez’i de alsa ben hayır demem. Bakarsınız alır isi üstünde durmak doğru değil.”

"Puan kaybına tahammülümüz yok"

Ligde puan olarak bulunduğu yerin kendilerini rahatsız ettiğini dile getiren Güneş, “Çok puan kaybettik. Puan kaybına tahammülümüz yok. Takım olarak gidiyoruz ama puan olarak gerideyiz. Öndeki takımların ne yapacağına bakmayacağız, sadece önümüzdeki olan maçı kazanmaya bakacağız. Skor ne olursa öne geçer geriye düşebiliriz ama kendi oyunumuzu oynayacağız” dedi.

İsa Akar-Sabri Çağlar

