Diğer
Kategoriler

Güneş: 'İyi bir skor oldu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0’lık Kayserispor galibiyeti sonrası, “Bizim için iyi bir skor oldu” dedi.

Güneş: İyi bir skor oldu

15 Ekim 2016 20:17

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u Ömer’in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Zor bir rakip olduğunu biliyorduk. Zor bir maç bizi bekliyordu. Taraftarın desteği ile coşkulu oynadılar. Oyun olarak kazanmayı hak etti. Üstünlüğümüz ile geçen bir maçtı. Bizim için iyi bir skor oldu. Eksikliklerimizi gidereceğiz. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.

"SKORU ŞANSSIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Maça gelen taraftarımızı tebrik ediyorum. Bizim taraftarımız maçın sonuna kadar desteklerini sürdürdü. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Maçtan önce beklediklerimizin hepsi karşımıza çıktı. İstediğimiz pozisyonları da yakaladık ama golle buluşamadık. Skoru şansızlık olarak değerlendiriyorum” dedi.

“HAKEMİ BASKI ALTINDA BIRAKIYORLAR"

Kutlu, “Toplum olarak yozlaşma içerisindeyiz. Hakemi baskı altında bıraktılar. Faul kararlarını veremez. Sarı kartları veremez. Ne yazık ki bu baskı altında hak yiyen bir görüntü çiziyor. Şu maçta hakem akrabamda olsa, aynı kararları verirdi” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Şenol Güneş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!