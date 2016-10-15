Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u Ömer’in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Zor bir rakip olduğunu biliyorduk. Zor bir maç bizi bekliyordu. Taraftarın desteği ile coşkulu oynadılar. Oyun olarak kazanmayı hak etti. Üstünlüğümüz ile geçen bir maçtı. Bizim için iyi bir skor oldu. Eksikliklerimizi gidereceğiz. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.

"SKORU ŞANSSIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Maça gelen taraftarımızı tebrik ediyorum. Bizim taraftarımız maçın sonuna kadar desteklerini sürdürdü. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Maçtan önce beklediklerimizin hepsi karşımıza çıktı. İstediğimiz pozisyonları da yakaladık ama golle buluşamadık. Skoru şansızlık olarak değerlendiriyorum” dedi.

“HAKEMİ BASKI ALTINDA BIRAKIYORLAR"

Kutlu, “Toplum olarak yozlaşma içerisindeyiz. Hakemi baskı altında bıraktılar. Faul kararlarını veremez. Sarı kartları veremez. Ne yazık ki bu baskı altında hak yiyen bir görüntü çiziyor. Şu maçta hakem akrabamda olsa, aynı kararları verirdi” ifadelerini kullandı.