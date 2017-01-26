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Güneş: Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk" dedi.

Güneş: Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk

26 Ocak 2017 20:33

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, "Buraya geldiğimizde gruptaki takımların durumu belli olduğu için kazanılması ve kaybedilmesi gibi takımı etkilemeyecek bir durum ortaya çıkınca hazırlık maçı havasında oldu. Zaten sonucu da öyle oldu. Genç oyuncuların bazılarına şans verdik. İkinci yarı biraz daha yorgunluk oldu. Biraz benim de hatam oldu. Çünkü seyahat programını bugün olarak ortaya koyduk. Sabah 10'da tesisten ayrıldık. Direkt maça geldik. Bu da bizi olumsuz etkiledi ama yine ne olursa olsun çocuklar ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ağır saha koşullarında soğuk bir havada 1-1 olarak dostluk maçı oldu. Karşılıklı atılan goller ile dostluğu pekiştirmiş olduk. Bundan sonra diğer maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı. 

Ali Göç


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