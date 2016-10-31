UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın 20.45'te Vodafone Arena'da İtalyan ekibi Napoli'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın yapılacak olan maçın zor olacağına dikkat çeken Güneş, "Grupta 3 maçımız var. İkisi kendi sahamızda, ikisi de zor maç olacak. Gruba başladığımızda 3 maçta oynadığımız oyunu bakarak, ilk iki maçı kazanmaya daha çok yakındık. 3. maç zor geçmesine rağmen onu kazandık. Bazen beklenmedik sonuçlar olabiliyor. İkinci maçımız daha da zor olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hücum varyasyonlarında zengin bir takım. İç ve dışta çok olumlu olan bir takım. Sonuçlar ne olursa olsun aynı formatta oynamaya çalışan bir takım. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım. İlk maçta eksiklerimiz olmasına rağmen doğru işler yaptık. Nasılsa orada kazandık anlayışıyla değil, dikkatli olmamız gereken bir maç, bu zorlukları biliyoruz" diye konuştu.

"Seyircilerin zevk aldığı ve 3 puanı hedefleyen bir takım olmak istiyoruz"

Siyah-beyazlılarda yaşanan sakatlıklara da değinen deneyimli teknik adam, "Aras bir süre aramızda olmayacak. Caner, Talisca olmayacak. Ömer listede yok. Necip'i de sakatlık durumuna göre değerlendireceğiz. 16 oyuncu ile sahaya çıkmış olacağız. Bunların dışında Gökhan, Oğuzhan, Atiba dün itibariyle idmana katıldılar. Sakatlıkları uzun süren Gökhan İnler ve Oğuzhan var. Onlar normal idman yaptılar. Atiba da geçen hafta olan rahatsızlığı itibariyle bugün daha iyi durumda. Kadromuzun durumu bu. Şartlar ne olursa olsun biz de aynı futbolu oynamaya çalışan bir takım olmak istiyoruz. Maç bittiğinde skorun ne olacağını bilmiyoruz. Biz seyircilerin zevk aldığı ve 3 puanı hedefleyen bir takım olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Elimizdeki tüm oyuncuları kullanmak istiyoruz"

Değişikliğin futbolda her zaman olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Bugün antrenmana çıkarsınız, beklenmedik bir sakatlık olabilir. Elimizdeki tüm oyuncuları kullanmak istiyoruz ve en iyi 11'i çıkarmak istiyoruz. Rakibin duruma göre en iyi 11'i çıkarmaya çalışıyoruz. Savunmayı ve hücumu düşünen bir takım olmalıyız. Bunu en iyi yapanlardan bir tanesi Napoli. Napoli'nin zaafı geride beklenmeyen hatalar yapması. Bunu ilk maçta kullandık. Sürekli geride kalarak değil, rakibi oynatmamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Gökhan ve Oğuzhan'ın sakatlık riski şu an görünmüyor"

Gökhan İnler ve Oğuzhan Özyakup'un durumu hakkında da konuşan Güneş, "Akhisar maçında kırık vardı Gökhan İnler'in. Oynayabileceğini düşünerek Gökhan'ı, Oğuzhan'ı sahaya sürdük. Hem verim olmadı hem de geriye gitti. Hatalarımızdan birisi sayılabilir bu. Galatasaray maçında da kısmen ağrıları vardı. Yüzde yüz oynayacaksa oyuncu zaten oynuyor. Riski varsa oynatmak doğru değil. Hem Gökhan hem de Oğuzhan'ın sakatlık riski şu an görünmüyor. Gökhan ve Oğuzhan yüzde yüz antrenman temposunda çalışmadı ama fizik olarak sıkıntıları yok gibi görünüyor. Bir talihsizliğimiz de 6 orta sahamızdan 1 tane orta saha kaldı. Beklenmeyen şeyler olabiliyor. Biz Gökhan'ı oradaki maçta da koyduk ama hazır değildi. Gökhan düşündüğümüz seviyenin altındaydı ama bugün daha iyi durumda" değerlendirmesinde bulundu.

"Kaybetmemek de önemlidir"

Taraftarlar hakkında da açıklamada bulunan deneyimli teknik adam, "Taraftar için bir şey söylemeye gerek yok. Bizim düşüncemizden fazlasını gösteriyorlar. Olumsuzluklar olmasın yeter. Onlara zarar getirecek bir iltifa bırakmasınlar. Uluslararası güzelliklerimizi sunsunlar. Bunlara devam etsinler. Onlar bizden daha iyi yaşayıp, ne yapacaklarını biliyorlar. Saha içerisinde oynadığımız oyun, taraftarımızı coşturup bu da sahaya yansıyınca daha güzel bir oyun çıkıyor. Öyle bir gruptayız ki aldığımız iyi sonuçlar bile sizi garantiye götürmüyor. Kazansak da her şey bitmeyecek. Kazanmamız halinde çok büyük bir avantajımız olacaktır. Bizim sadece Kiev maçındaki 2 puan üzüntü verici. Uzun vadeli bakmaya gerek yok. En iyi futbolumuzu oynayıp, bütün Türkiye'deki futbolseverlerin beğendiği bir futbol oynayalım ve kazanalım ama kaybetmemek de önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Çok pozisyon üreten, az pozisyon veren bir takım olmak istiyoruz"

Napoli'nin analizini de yapan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Defanstaki oyuncuları topu oyuna iyi sokuyorlar ama risk de alıyorlar. Bekleri iyi hücuma çıkıyor. Bunu uyum olarak iyi yapıyorlar. İlerideki oyuncuları teknik. İki tarafın artı eksileri var. Hücumu ve defansı iyi yapan bir orta sahası var. Bütün bu planları sahada göreceğiz ama bizim de iyi oyuncularımız var. Önemli olan maçın taktik anlayışı kadar direncin bozulmadan devam etmesi. Daha çok pozisyon üreten ve daha az pozisyon veren takım olmak istiyoruz. Yarın oynayacağımız rakip bizim için de Türk futbolseveler için de ders olacağını düşünüyorum" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'ne girmiş takım…"

Güneş, bir basın mensubunun, "Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak mı yoksa lig şampiyonluğunu mu tercih edersiniz?" sorusuna ise, "Ben güneşi seviyorum. Yıldızlar da önemlidir. Yıldızlara bakmayın, ligle ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne girmiş takım, hala ligi düşünüyorsa küçük düşünüyor demektir. Bunu doğru değil. Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi de dahil yarışabilecek bir takım olmalısınız. Dersler çıkararak sizi daha iyi bir yere getirmeli maçlar. Lige ağırlık vermeden geçmiyoruz ama şu an Şampiyonlar Ligi maçımız var, lütfen. Önce Milli Takım, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye ligi. Ben sıralamaya öyle bakıyorum" cevabını verdi.

Doğan Gündoğdu - Kaan Ülker