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Güneş: 'Kendimi kullandırmam söz konusu değildir'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir gazetede yer alan röportajında, milli takım süreciyle ilgili "Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara" şeklindeki ifadenin maksadından farklı şekilde algılandığı açıkladı.

Güneş: Kendimi kullandırmam söz konusu değildir

21 Aralık 2017 21:25

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda Güneş, "Bugün bir gazetede yer alan röportajdaki milli takım süreci ile ilgili yapmış olduğum açıklamanın içinde, 'Beni kullandılar, biz de yardımcı olduk onlara' şeklindeki ifade maksadından farklı şekilde algılanmıştır.

Bilinmesini isterim ki bu süreçte ne benim kendimi kullandırmam söz konusudur, ne de Türkiye Futbol Federasyonu’nun böyle bir maksadı olmuştur. Herhangi bir yanlış anlamaya engel olmak adına kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi. 

Etiketler: Şenol Güneş

 

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