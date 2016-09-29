Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev ile puanları paylaştı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, müsabakayı değerlendirdi.

“Dönünce orta sahada kayıplarımız oldu”

Deneyimli çalıştırıcı, “İyi kapanıp fizik gücü iyi olan ve çok koşan takıma karşı düşündüklerimizi yapmaya çalıştık. Yediğimiz gole kadar rakibi kalemizden uzak tutup önde basarak gole gittik. İkinci golü de bulabilirdik. Faulden yediğimiz gol tartışılabilir. Dokunması da hata orada. Yeni giren oyuncuyu adam markajında boş bıraktık. Dolayısıyla yediğimiz gol sonrası hem moral olarak hem skor olarak oyundan düştük. Oyun kontrolü açısından da sıkıntı çektik. Rakipte 1-1’den sonra oyunu daha önde oynadı. Biz o anda 2 forvete dönünce orta sahada kayıplarımız oldu. Yeni bir hamle ile tek forvete döndük. Oyunun son bölümünde düşündüklerimizi yapamadık. Fizik gücü ve moral buna etki etti ve maçı 1-1 bitirdik” yorumunda bulundu.

“O gol olsa mağlup olurduk”

Beraberliğe üzüldüklerini ifade eden Şenol Güneş, “65’nci dakikaya kadar ilk yarıda da olsun ikinci yarıda da olsun gol olacak pozisyonlar bulduk. Arkaya atılan topta golü yedik onun dışında oyun kontrolü bizdeydi. Oyuna hakimdik, ikinci yarıda dahil. Golden sonra moralde tempoda düşüş oldu. Fabri’nin çıkardığı pozisyon var. O gol olsa mağlup olurduk. Üstün götürdüğümüz oyunda puan kaybetmek bizim için üzüntü verici. Kazanmak için sahaya çıktık. Kazansaydık büyük avantaj olacaktı. Maalesef olmadı yarış devam ediyor. Napoli maçını izledim onlar bizden daha üstün oynamadı. Kiev maçta 10 kişi kalmıştı. Bu maçta biz daha fazla pozisyon bulduk ama 1-1 bitti” diye konuştu.

“Gidip gelen oyun oldu”

Takımda rotasyona devam edip edilmeyeceği sorulması üzerine Şenol Güneş, “Sahaya çıkan bir 11 var, onlar bizim oyuncularımız. Yediğimiz golden sonra hücuma hamle yaptık ama bu sefer rakip orta sahaya hakim oldu. Tolgay da düştü oyundan Talisca, Aboubakar gibi. İkinci gol bulması gerekirken sürekli hamle yaparak ardından düşündüğümüz anlamda gidip gelen oyun oldu” ifadelerini kullandı.

“Yetişirsek Rize’de maç yapacağız”

Ligdeki fikstür sıkışıklığının sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, “Derbi maçı oynadık. Rakibimiz kendi ülkesinde gündüz oynadı, dinlendi. Biz derbi maç sonrası bugün maç yaptık, yarın sabah idman yapacağız ardından cuma gideceğiz. Yetişirsek Rize’de maç yapacağız. Mecbur buna uyacağız” dedi.

“Dinamo Kiev daha iyi”

Benfica’nın Ukrayna ekibine göre daha zorlu olduğunu dile getiren Güneş, “Ama fizik olarak Dinamo Kiev daha iyi. Biz diğer maçları kazanmaya çalışacağız. Benfica’yı da Kiev’i de yenebilirdik. Kaybedebilirdik de” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu