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Güneş Tarlası 4 kat büyüyecek

Alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek ve yaygınlaştırmak adına üç yıl önce ‘Güneş Tarlası’ kuran ve bugüne kadar 700 bin lira değerinde elektrik üreten Karşıyaka Belediyesi, çevreci yatırımını 4 kat büyüteceğini bildirdi.

Güneş Tarlası 4 kat büyüyecek

09 Ağustos 2017 11:02

Karşıyaka Belediyesi tarafından, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)'nın destekleriyle kurulan Güneş Tarlası, Eylül 2014’te Yamanlar Dağı eteklerindeki 10 bin metrekarelik arazide faaliyete geçirildi. 2013 adet güneş paneli ile üretim yapılan tesiste, bugüne kadar 700 bin bin liralık (1.502.752 kwh) elektrik enerjisi elde edildi. Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik Eğitim Merkezi, Yamanlar Piknik ve Mesire Alanı ile Türkan Saylan Kız Öğrenci Misafirhanesinin elektrik ihtiyacı buradan karşılandı.

Güneş Tarlasını yaygınlaştırmak ve belediyenin diğer birimlerinin de bu imkandan yararlanmasını sağlamak isteyen Karşıyaka Belediyesi, bu konuda yeni bir çalışma başlattı. Güneş Tarlasının üst kısmındaki boş alana ve çatıları uygun olan belediye binalarına güneş panelleri yerleştirmek için resmi temaslarını sürdüren yetkililer, girişimlerin olumlu sonuçlanması halinde projeyi 4 kat büyütmüş olacağını bildirdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Güneş Tarlasını kuran ilk belediye olduklarını yineleyerek, "Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Hem ekonomi, hem de çevre için bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekiyor. Karşıyaka Belediyesi olarak, yerel yönetimler bazında bu alanda öncü konumdayız. Ege Bölgesinde Güneş Tarlasını kuran ilk belediye olduk. Güneş enerjisinden daha çok yararlanabilmek adına araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Umarım en kısa sürede olumlu gelişmeler yaşayacağız” dedi. 


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