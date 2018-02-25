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Güneş yine 3 golle kazandı

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe’ye karşı 2. galibiyetini alırken, bu maçı da 3 golle kazandı.

Güneş yine 3 golle kazandı

25 Şubat 2018 21:36

Fenerbahçe karşısında ilk yarısını geride kapattığı mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, rakibiyle arasındaki puan farkını kapatırken 2’li averajda da öne geçmeyi başardı. Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe’yle oynadığı 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Beşiktaş, bu maçı da kazanarak galibiyet sayısını 2’ye çıkardı. Siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta 3-2 galip gelirken, bu maçtan sonra oynanan 5 mücadelede ise kazanamamıştı. Rakibine karşı 5 maç aradan sonra galibiyete uzanan Şenol Güneş’in öğrencileri, yine 3 gol atarak kazanmayı bildi.

Bozhan Memiş
 

 

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