Güneşi görenler denize atladı

İstanbul'da etkili olan sıcak havayla vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşin tadını çıkaran İstanbullular sahil kesimlerine akın etti. Kimileri sahilde yürüyüş yaparken, kimileri ise balık tuttu. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bıraktı.

Sarıyer Yeniköy'de bir grup genç denize girerek, İstanbul'da sezonu açtı. Nisan ayının son günlerinde denize girmenin tadını çıkaran gençler renkli görüntüler oluşturdu.

Deniz keyfi yapan gençler, "Havalar çok ısındı. Mayıs gelmeden denize giriyoruz" dedi.