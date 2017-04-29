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Güneşi görenler denize atladı

İstanbul'da etkili olan sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Yeniköy'de bir grup genç denize girerek, güneşin tadını çıkardı.

Güneşi görenler denize atladı

29 Nisan 2017 16:15
Güneşi görenler denize atladı - Tıkla İzle

İstanbul'da etkili olan sıcak havayla vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşin tadını çıkaran İstanbullular sahil kesimlerine akın etti. Kimileri sahilde yürüyüş yaparken, kimileri ise balık tuttu. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kendilerini boğazın serin sularına bıraktı.

Sarıyer Yeniköy'de bir grup genç denize girerek, İstanbul'da sezonu açtı. Nisan ayının son günlerinde denize girmenin tadını çıkaran gençler renkli görüntüler oluşturdu.

Deniz keyfi yapan gençler, "Havalar çok ısındı. Mayıs gelmeden denize giriyoruz" dedi. 

Etiketler: güneş, İstanbul, yeniköy


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