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Güney Afrika ülkesinde öğrenciler Türk üniversitesi için yarışıyor

Afrika kıtasının güneyinde yer alan yaklaşık bir buçuk milyon nüfusa sahip Svaziland, Bahçeşehir Üniversitesi’ne öğrenci gönderebilmek için ülkenin Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığının da desteğiyle ülke genelinde iki gün sürecek bir sınav gerçekleştiriyor.

Güney Afrika ülkesinde öğrenciler Türk üniversitesi için yarışıyor

22 Şubat 2018 09:45

Svazilandlı lise öğrencilerinin katılım göstereceği sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, Svaziland Çalışma Bakanlığı tarafından Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim görmeleri için burs alacak. Burslar, Svaziland’da ihtiyaç duyulan sektörlere göre verilecek ve burs almaya hak kazanan öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öğrencisi olacak.Dün Lubombo ve Shiselweni’de gerçekleştirilen sınavlar, bugün başkent Mbabane ve Manzini’de devam edecek. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hazırlanan sınav içeriği, yabancı dil ve matemak ağırlıklı sorulardan oluşuyor. Ülkenin 4 farklı bölgesinde lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen sınava toplamda bin 250 Svazilandlı öğrenci katılıyor.

Dün 128 farklı ülkeden 4 bine yakın uluslararası öğrencisi bulunan Bahçeşehir Üniversitesi’nin, 3 kıtada, 8 ülkede, 5 üniversite, 4 dil okulu ve 4 akademik merkezi bulunuyor.
 

Etiketler: BAU, eğitim bursu

 

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