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Güney Afrika’da 950 madenci mahsur kaldı

Güney Afrika’da bir altın madeninde çalışan 950 madenci elektrik kesintisi nedeniyle mahsur kaldı.

Güney Afrikada 950 madenci mahsur kaldı

01 Şubat 2018 21:34

Güney Afrika’nın Özgür Devlet (Free State) bölgesindeki Beatrix Maden Ocağı’nda fırtına nedeniyle elektriklerin kesilmesi sonucu 950 madencinin mahsur kaldığı belirtildi. Maden şirketi Sibanye-Stillwater’ın sözcüsü James Wellsted yaptığı açıklamada, elektrik olmaması nedeniyle madencilerin asansörle yukarı çıkamadığını ve madencilerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çalışanlara yemek ve su verebildiklerini söyleyen Wellsted, 65 madencinin kurtarıldığını diğer madencilerin de kurtarılacağını çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 

Etiketler: 950 madenci, Güney Afrika, mahsur

 

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