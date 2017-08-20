Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Türkiye'ye Kıbrıs yanıtı

Rum Sözcü Viktoras Papadopulos, Rum Yönetimi'nin, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve AB Bakanı Ömer Çelik’in son açıklamalarını, “Türkiye’nin Kıbrıs’taki faaliyetlerini meşrulaştırma çabası” olarak gördüğünü kaydetti.

Papadopulos yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının, Kıbrıs’ta hakim olan durumu, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının bir bölümündeki faaliyetlerinin ürünü” addettiğini söyledi.

Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Doruk Antlaşmaları, BM ve Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözüm bulunması gerektiğine inandığını ve “derhal müzakere masasına gelmeye hazır olduğunu” da savundu.

Papadopulos, “Crans Montana’da ortaya koyduğu tez ve öneriler ile süreci, Türkiye’nin çöküşe sürüklediğini” iddia etti, Çavuşoğlu ve Çelik’in açıklamalarının “bunun göstergesi olduğunu” ileri sürdü.

Emir Abdurrahman Bulut