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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü zirvesi başladı

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail arasında doğal gaz konusunun ele alınacağı üçlü zirve başladı.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü zirvesi başladı

08 Mayıs 2018 13:45

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liderlerini ağırlıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gaz konusunu ele almak üzere bugün bir araya geldi. Liderler üçlü zirve öncesinde, baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. 

Rum Başkanlık Sarayı’na gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, Anastasiadis ile bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da Rum Başkanlık Sarayı’na gelmesinin ardından Çipras ile Anastasiadis baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arasındaki görüşmeye geçildi. 

Programa göre, Netanyahu ile Çipras da baş başa görüştü. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ise üçlü görüşmeye geçildi. Başkanlık Sarayı’nda yapılan üçlü zirve sürüyor. 

Öte yandan, üçlü zirve öncesi Rum polisi de açıklama yaparak, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun resmi ziyaretleri çerçevesinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını, gerek Larnaka gerekse Güney Lefkoşa bölgelerinde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yolların zaman zaman kapatılacağını duyurdu.  

 

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