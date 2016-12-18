Diğer
Kategoriler

Güney Kıbrıslılar sandık başında

Güney Kıbrıs’ta bugün yerel seçimler yapılıyor.

Güney Kıbrıslılar sandık başında

18 Aralık 2016 12:59

Rum haber kaynaklarına göre 39 belediye başkanlığı için 112 adayın yarıştığı yerel seçimlerde oy verme işlemi, Güney Kıbrıs saatiyle 07.00’de sorunsuz bir şekilde başladı. Seçmenler 12.00-13.00 saatleri arasında verilecek bir saatlik ara dışında saat 18.00’e kadar kurulan bin 344 sandıkta oylarını kullanabilecek.
Güney Kıbrıs’ta 561 bin 376 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler arasında 634 de Kıbrıslı Türk seçmen olduğu belirtildi. Seçmenlerin 217 bin 947’si Lefkoşa, 155 bin 978’i Limasol, 33 bin 322’si Mağusa, 95 bin 717’si Larnaka ve 58 bin 412’si de Baf ilçelerinde kayıtlı. Güney Kıbrıs’ta yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Polis dahil 8 bin kişinin görev yaptığı bugünkü seçimde belediye başkanlıklarını kazananların saat 22.00 sıralarında açıklanması bekleniyor. 

Etiketler: Kıbrıs, sandık başı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç