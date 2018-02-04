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Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Nikos Anastasiadis oldu

Güney Kıbrıs'ta ikinci tur başkanlık seçimlerinin galibi oyların yüzde 55.99'unu alan Nikos Anastasiadis oldu

Güney Kıbrısta seçimin galibi Nikos Anastasiadis oldu

04 Şubat 2018 22:12

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde kullanılan oyların sayımı tamamlandı. Nikos Anastasiadis oyların yüzde 55.99'unu alarak yeniden kazanan isim oldu.
Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi verilerine göre Anastasiadis, toplam oyların yüzde 55,99’unu (215 bin 281 oy) aldı. Anastasiadis ikinci turda, birinci turda aldığı oyu yüzde 20,5 artırdı. Rakibi Stavros Malas oy oranını yüzde 13,8 artırmasına karşın yüzde 44.01’de kaldı.
İkinci turu bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde toplam 550 bin 876 kayıtlı seçmenin yüzde 73.97’sine denk gelen 407 bin 475’i oy kullandı, seçmenlerin yüzde 26.03’ü olan 143 bin 401’i ise sandığı boykot etti.
Kullanılan oyların 384 bin 524’ü (yüzde 94,37) geçerli, 10 bin 778’si (yüzde 2,65) geçersiz sayıldı. Sandığa gitmekle birlikte 12 bin 173 (yüzde 2,99) seçmen de boş oy attı. 

Emir Abdurrahman Bulut
 

 

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