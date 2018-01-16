Güney Kıbrıs'ta üçlü zirve yapıldı

Güney Kıbrıs'ta Ürdün Kralı II. Abdullah, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in katılımıyla ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine üçlü zirve gerçekleştirildi. Üç liderin katıldığı yemekte, Kudüs sorunu ve çözüm yolları görüşüldü. Ürdün, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca kapsamlı bir strateji çerçevesinde, teröre karşı bölgesel ve uluslararası çabalara değinildi.

Üçlü zirvenin ilk oturumunda, ticari-ekonomik gelişmelerin yanı sıra yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, turizm ve tarım gibi konular yer aldı.

İkinci oturumda ise Ürdün'ün Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkileri, Akdeniz Birliği'nin yanı sıra barış süreci, Suriye ve Irak'taki kriz, mülteci ve göç krizlerine ilişkin gelişmeler üzerinde duruldu.

Üçlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kral Abdullah, Ürdün, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki ortaklık ilişkilerinin halklarının çıkarları doğrultusunda ilerletilmesinin öneminin vurguladığını söyledi. Kral II. Abdullah, "Enerji, su, tarım ve turizm gibi hayati alanlarda işbirliği yapmaya kararlıyız. Bugün imzaladığımız anlaşmalar, şüphesiz ilişkilerimizi daha üst seviyelere yükseltmemize yardımcı olacak" dedi.

Kudüs krizine ilişkin ise Kral II. Abdullah, "Bütün dünya, Kudüs ve Filistin davası için sorumluluğa sahiptir. Hepimiz barışın kazanılması ve gerilimin tırmanmamasıyla ilgileniyoruz" diye konuştu.

Raed Mah’D Khalil Subaih

