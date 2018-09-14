Güney Kore baş müzakereci olmaya çalışıyor

Moon Jae-in, Kuzey Kore lideriyle önümüzdeki Salı günü yapacağı görüşmede, geçtiğimiz Haziran'daki Kuzey Kore-ABD zirvesinde Kuzey Kore tarafının samimi olup olmadığını görme fırsatı da bulacak. ABD Başkanı Donald Trump, Moon'dan ABD ve Kuzey Kore arasında başmüzakereci olmasını rica etmişti. Güney Kore yetkilileri, Başkan Moon'un hedefine ulaşmasının yollarını Kim Jong-un ile tartışarak, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması için somut bir çerçeve ve 1950-53 Kore Savaşı'nı sona erdiren ortak bir bildirge hazırlamak istediklerini söyledi.

BARIŞA GİDEN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Güney Koreli yetkililerin çizdiği bir yol haritasına göre, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tesislerinin yerini paylaşma ya da ilan etme sözü vereceğini ve böylece savaşın sona ermesiyle ilgili bir bildiri yayınlanacak. Kuzey Kore daha sonra, uluslararası müfettişler tarafından doğrulama ve nihai olarak kapatmak için nükleer tesislerin bir listesini sunacak.

ÇOK AZ GÜVEN VAR

Moon ve Kim arasındaki Nisan ve Mayıs zirvelerine nazaran, iki ülke de artık önemli ilerlemeler sağlama konusunda baskı altında. Kuzey Kore, ABD'nin istediği silahsızlanmanın gerçekleşmesi için temel şartı olarak güvenlik teminatı istedi ve bu da savaşın sona erdirilmesinin bir parçası. ABD'li yetkililer, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlarını durdurma da dâhil olmak üzere, uzlaşmak için kendi üzerilerine düşen jestleri yaptıklarını söylüyor.

YA DÜĞÜM YA SİLAHSIZLANMA

İlk adım olarak Kuzey Kore ve Güney Kore, bugün iki ülke sınırına fiili bir büyükelçilik açarak ortak bir irtibat bürosunu devreye sokmuş oldu. Öte yandan ülkeler, iki taraf arasına yol ve tren inşa edip sınırdaki askeri varlıklarını azaltmayı da tartışıyor.