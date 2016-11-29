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Güney Kore Devlet Başkanı istifa edeceğini duyurdu

Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen-hye, Choi skandalıyla başlayan ve bir süredir devam eden protesto gösterilerinin ardından canlı yayında istifa edeceğini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı istifa edeceğini duyurdu

29 Kasım 2016 11:39

Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen-hye’nin, resmi görevi olmayan eski dostu Choi Soon-sil’in önemli devlet işlerine müdahil olmasının ortaya çıkmasının ardından ülkede geniş katılımlı protesto gösterileri başlamıştı. Ülkede haftalardır süren istifa çağrıları karşısında daha fazla direnemeyen Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye görevinden istifa edeceğini açıkladı. Canlı yayında kararını duyuran Geun-hye, "Gelecek dönem de dahil parlamentodaki tüm geleceğimden ayrılıyorum" dedi. 2018’de görev süresi dolacak olan Güney Kore lideri, Choi skandalı nedeniyle bir kez daha özür diledi.

Parlamento Cuma günü, Geun-hye meclis soruşturması için oylama yapacak.

Etiketler: Güney Kore Devlet Başkanı, istifa


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