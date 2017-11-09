Güney Kore Devlet Başkanı Jae-in, Endonezya'da

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi ziyareti kapsamında Endonezya’ya geldi. Jae-in, başkan olduktan sonra Güneydoğu Asya’da ilk yurtdışı gezisini Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine sahip Endonezya'ya gerçekleştiriyor. Jae-in’e yaklaşık 200 iş dünyası liderinden oluşan bir heyet eşlik etti. Jae-in temasları kapsamında Bogor kentindeki Başkanlık Sarayı'nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Jae-in, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Endonezya’ya üç günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Jae-in, Güney Kore-Endonezya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin birçok alanda ilişkileri arttıracaklarını belirtti. Savunma, kültür ve teknoloji alanlarında işbirliği yapılacağına dikkat çekti. Ayrıca iki ülke arasında alt yapı ve diğer alanları içeren 1.9 milyar dolarlık iş birliği anlaşması imzalandı.

Jae-in, Endonezya'nın ardından Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve ASEAN Zirvesi için Vietnam ve Filipinler'e geçecek.