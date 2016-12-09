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Güney Kore Devlet Başkanına görevden uzaklaştırma

Adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Güney Kore Devlet Başkanına görevden uzaklaştırma

09 Aralık 2016 14:37

Güney Kore parlamentosu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin görevden alınmasını oylamak üzere toplandı. Milletvekillerinin büyük bir bölümünün azil yönünde oy kullandığı oylamada, Park Geun-hye’nin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Önerge, 56’ya karşı 234 oy ile kabul edildi. Kararın Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye ile ilgili skandal yakın arkadaşı Choi Soon-sil’in hakkındaki suçlamaların ardından ortaya çıkmıştı. Choi, devlet kademesinde herhangi bir görevi olmamasına rağmen kendisini cumhurbaşkanının arkadaşı olarak tanıtıp zimmetine 9 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor.

Etiketler: güney kore, yolsuzluk


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