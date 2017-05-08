Güney Kore’de helikopter yüksek gerilim hattına çarptı

Acil iniş sırasında şuurunu kaybeden Cho isimli 47 yaşındaki görevli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Helikopterde bulunan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ülkenin doğu bölgelerinde meydana gelen yangın söndürme çalışmaları sırasında, yangın helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ve acil iniş yaptığı belirtildi. Helikopterin kısmen tahrip olduğu kaydedildi.

Cumartesi günü başlayan yangını söndürmek için onlarca yangın söndürme helikopteri ve binlerce kişi görev almıştı.