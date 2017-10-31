Güney Kore'de mehter coşkusu

Asya’dan Avrupa’ya uzanan, medeniyetler beşiği Anadolu coğrafyasını yurt edinmiş Türk milletine ait müzik ve sahne sanatlarını bir araya getiren özel “Anadolu Renkleri” programı, Güney Kore'de büyük ilgi gördü. Kökü Orhun kitabelerine kadar uzanan ve dünyanın ilk ordu orkestrası olma özelliği taşıyan Mehter takımının başkent Seul'deki yürüyüşüne halk büyük ilgi gösterdi. Türk ve Güney Kore bayraklarıyla hareket eden Mehter takımına yerli halk sevgi tezahüratlarıyla eşlik etti.

Yürüyüşün başında bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Dr. Murat Salim Tokaç, "2017 Türkiye Kore Karşılıklı Kültür Yılı olması ve Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizin 60. yıl dönümü olması hasebiyle bir seri etkinlikler planlamıştık. Bunları tamamlamak üzere son serisinde Koreli sanatseverlerle birlikte olmak için buradayız. 29 Ekim’de Gyeongju Art Center'da Anadolu Renkleri isimli bir etkinliğimiz oldu. Yine 2 Kasım'da Sejong Center'da aynı etkinliğin bir devamını yapacağız. Bu etkinliklerin bir parçası olan ve bilinen tarihin en eski ordu orkestrası olan Mehteran topluluğu ile Seul'de tanıtım amaçlı bir yürüyüşümüz oldu. Bu süre içerisinde National Gugak Center ve Ewha Kız Üniversitesinde anlatımlı ve Türk müziği tanıtımlı konserlerimiz de olacak. Bütün Koreli sanatseverleri ve dostlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında Kuzey ile Güney Kore arasında yaşanan iş savaştı. Çatışma, önce ABD ve müttefiklerinin ardından da Çin’in katılımı ile uluslararası bir boyut kazandı. Savaş, Kore’nin bölünmüşlüğünün devam etmesi ile sonuçlanmıştır. Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler gibi Türkiye de katılım göstermiştir. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 astsubay, 4 bin 414 erbaş ve er olmak üzere 5 bin 90 kişilik 241’inci Türk Alayı, 1950 yılında Kore’deki BM birliklerine katılmıştı. Türkiye, 721 şehit vermiş ve 2 bin asker de yaralanmıştı.

Ahmet Eren