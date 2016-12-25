Diğer
Kategoriler

Güney Kore’den Hakkari’ye gelin

Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya çifti görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Güney Koreden Hakkariye gelin

25 Aralık 2016 09:42

Yaklaşık 4 yıl önce tatil için gittiği İstanbul’da Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile tanışan Hakkarili Emrah Kaya’nın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Gençler, daha sonra da evlenmeye karar verdiler. Aile rızaları alındıktan sonra Güney Koreli Eunjoo Ham ile Emrah Kaya çifti için Hakkari’deki bir halı sahada yörenin örf ve adetlerine göre görkemli bir düğün töreni yapıldı.

Kar yağışının etkili olduğu kent genelinde kuaförden alınan gelin, lüks bir arabayla düğün alanına getirildi. Gelin ve damadın araçtan inmesi ile birlikte aracın etrafını saran davetliler, genç çifti misket oyunu ve alkışlarla karşıladılar.

Davetliler, daha sonra gelin ve damada takı takarak tebrik ettiler. Düğün törenine katılan binlerce davetliye yörenin ünlü yemeği kris, pilav ve cacık ikramı yapıldı.

Yaşlısından gencine herkes halaya kalkarak bazen canlı müzik bazen de kendilerinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde düğün törenine ayrı bir renk kattılar.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan damat Emrah Kaya, Eunjoo Ham ile tanıştıklarını ve daha sonra evlenmeye karar verdiklerini ifade ederek, düğün törenlerine katılan herkese teşekkür etti.
Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ise, Türkçe ve Kürtçe olarak herkese teşekkür edip, daha sonra kendi kültürüne göre davetlileri selamladı. 

Mimar Kaya
HAKKARİ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç