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Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yeni adım

Güney Kore Lideri Moon Jae-in, yarın Kuzey Kore’ye özel bir heyet gönderecek.

Güney Koreden Kuzey Koreye yeni adım

04 Mart 2018 10:38

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de düzenlenen 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları kapanış törenine üst düzey yetkili bir heyeti görevlendirmesinin ardından, Güney Kore’den de benzer adım geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in, üst düzey heyeti yarın Kuzey Kore’ye göndereceği açıklandı.

Başkanlık Basın Sekreteri Yoon Young-chan konuya ilişkin açıklamasında, Güney Koreli heyete Moon Jae-in’in üst düzey Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong’un liderlik edeceğini ifade etti. Young-chan, özel heyette Milli İstihbarat Sevisi Şefi Suh Hoon ve Birleşme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung’un da yer alacağını dile getirdi.  

 

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