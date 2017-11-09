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Güney Kore’den Kuzey Kore’ye yeni ‘canavar füzeler’ ile gözdağı

Güney Kore’nin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı daha güçlü mücadele etmek amacıyla yeni balistik füze geliştirmeyi planladığı bildirildi. Yeni "canavar füzeler" hakkında çalışma yapıldığı kaydedildi.

Güney Koreden Kuzey Koreye yeni canavar füzeler ile gözdağı

09 Kasım 2017 21:14

Askeri bir kaynak tarafından, Güney Kore Ordusu’nun süper hassas, yüksek performanslı ve çeşitlendirilmiş füzeler geliştirmeyi planladığı iddia edildi. Ancak füzeler, ABD ile mevcut ikili anlaşma uyarınca 800 kilometreye kadar sınırlandırılacak.

Güney Kore askeri makamı, mevcut füze mesafesine rağmen, yük kapasitesini arttırarak ABD GBU-28 lazer güdümlü “bunker buster” bombasının iki ya da üç katı kadar etkili yeni "canavar füzeler" geliştirebileceklerini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında, başkent Seul'deki zirvede Washington'un yük kısıtlamalarını kaldırmayı kararlaştırmıştı. 

 

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