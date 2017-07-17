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Güney Koreli bilim adamları deniz suyundan değerli metal kazanımına yeni çözüm buldu

Güney Koreli bilim adamlarının, sanayi atıklarının geri dönüşümünü sağlamak için deniz suyundan kıymetli metalleri geri kazanmada kullanılacak bir malzeme geliştirdiği bildirildi.

Güney Koreli bilim adamları deniz suyundan değerli metal kazanımına yeni çözüm buldu

17 Temmuz 2017 17:39

Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bir ekip, deniz üzümlerinden ilham alarak geliştirdikleri bir materyalle, zararlı bir malzeme kabul edilen krom filtreleme sırasında denizde akışkan hale gelmiş altının yüzde 99’unu geri kazanmayı başardı. Deniz suyunu filtreleyerek beslenen deniz üzümlerinin flitrelemeyle beslenenler kategorisinde olduğu kaydedildi. Bunların nadir metalleri toplamak için kullanıldığının bilindiğine işaret edilerek, yalnızca deniz üzümlerinin kanından çıkarılan Tunichrome isimli bu maddenin çıkartılması sırasında araştırmacıların problemlerle karşılaştığı ve çok az miktarda elde edilebildiği kaydedildi.

Güney Koreli bilim adamlarının bu zorluğu, tunichrome'a benzer fonksiyona sahip olan chitin ve Gallic asiti birleştirerek yeni bir malzeme geliştirdiği ifade edildi. Chitinin karides, yengeç gibi deniz kabuklularında bol miktarda bulunan bir malzeme olduğu belirtildi. Araştırma ABD merkezli Materials ve Interfaces gazetesinde yayınlandı. Güney Kore denizcilik bakanlığı, yeni bulunan malzemenin halen deniz suyundan kıymetli metalleri toplamak için kullanılan zehirli malzemenin yerini alabileceğini açıkladı.


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