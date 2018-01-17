Güney-Kuzey Kore anlaştı! Tarihi karar...

Güney Kore ve Kuzey Kore’nin bugün Panmunjom ateşkes köyünde biraraya geldiği, olimpiyatlardaki açılış töreninde Birleşik Kore bayrağı altında yürüme konusunda anlaştı.

Kış sporlarının en büyük organizasyonu olan Kış Olimpiyatları, 9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Güney Kore’nin Pyeongchang şehrinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan 2018 Kış Olimpiyatları'nda 7 dalda 15 kış sporu yer alacak. Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Kızak, Kuzey Disiplini, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni dallarında müsabakalar düzenlenecek.

Bu büyük organizasyona 95 ülkeden 50 bin sporcu, temsilci ve gazetecinin katılması bekleniyor.