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Güney Sudan Cumhurbaşkanınından Sudan’a ziyaret

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, dün başlayan iki günlük resmi ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüşmek üzere Sudan’ın başkenti Hartum'a geldi.

Güney Sudan Cumhurbaşkanınından Sudana ziyaret

02 Kasım 2017 11:04

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir tarafından Hartum Havaalanında karşılandı. İki lider Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir dizi işbirliği anlaşması imzalanacağını belirterek, ortak bir basın toplantısı düzenleyeceklerini aktardı. Sudan'ın Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, Güney Sudanlı muadiliyle yaptığı ortak bildiride, Mayardit’in Hartum ziyaretinde, "İki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir safhası için bir temel oluşturduğunu" söyledi. 

Bakan Osman, ziyaretin her iki tarafın istikrarı ve refahı için çalışmayı ilerleteceğini dile getirdi. Osman, son birkaç gün içinde Güney Sudan ve Sudan arasında gerçekleştirilen görüşmelerin, iki halk için yeni bir geleceğin temelini oluşturan ortak vizyon ve anlayışlara ulaştığına dikkat çekti.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuei Lueth ise Başkan Mayardit’in Hartum ziyaretini önemli ve tarihi olarak nitelendirdi. Ziyaretin iki ülke arasındaki bağların normalleşmesine olumlu katkıda bulunacağını söyledi.

Güney Sudanlı delegasyonun ikili ilişkileri ilerletmek ve iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarını başlatmak için ortak anlayışa ulaştığını belirterek, "İki ülkenin ortak çıkarları için birlikte çalışacağız" dedi. 

Müştak Saygın

Etiketler: Güney Sudan, Ömer el Beşir Hartum, Salva Kiir Mayardit, Sudan

 

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