Güney Sudan’da uçak düştü: 17 ölü

Güney Sudan’da aşırı yüklenmiş olduğu belirtilen Baby Air şirketine ait ticari bir uçağın Yirol kentinde nehre düştüğü öğrenildi. Başkent Cuba’dan kalkan 19 koltuk kapasiteli 22 yolcunun bulunduğu uçaktaki 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kurtulan 3 kişiden biri olan İtalyan uyruklu bir doktorun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtilirken, kurtulan diğer iki kişinin bir kadın ve 6 yaşındaki bir çocuk olduğu ifade edildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.