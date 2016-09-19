Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumları ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden bu yılın 8 aylık diliminde 1 milyon 319 bin dolarlık bakliyat, yağlı tohumları ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Altunkaya, bölgeden yapılan 5 milyar 99 milyon 133 bin dolarlık ihracatın yüzde 25,9’unun hububat, bakliyat ve yağlı tohumları ve mamullerinin oluşturduğunu da belirtti. Dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapma başarısı gösterdiklerini anlatan Altunkaya, farklı pazar arayışlarının devam ettiğini belirtti. Altunkaya, yılsonu hedeflerini yakalamak için çalıştıklarını vurguladı. Altunkaya, hububat, bakliyat, yağlı tohumları ve mamulleri ihracatında ilk sırayı 348 milyon 225 bin dolarla buğday ununun aldığını, Altunkaya, bu ürünü 259 milyon 816 bin dolarla bitkisel yağların takip ettiğini hatırlattı. Makarnanın 179 milyon 433 bin dolarla en fazla dış satım yapılan ürünlerden olduğunu ifade eden Altunkaya, en çok ihraç edilen bir başka ürünün ise 144 milyon 662 bin dolarla bisküvi ve pasta olduğunu söyledi. Altunkaya, irili ufaklı farklı ihracat kalemlerinin de olduğunu belirterek, “Hububat, bakliyat ve gıda ürünleri dünyanın her noktasında mecburi tüketilen ürünlerdir. Bu nedenle Türk menşeli ürünleri çok iyi tanıtıp pazar payımızı artırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmada desteklerini esirgemeyen Güneydoğu iş dünyasına sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Altunkaya, 2016 yılının son çeyreğinde belirlenen ihracat hedeflerine ulaşabilmek için çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü yineledi.