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Güneydoğu Asyalı gazetecilere FETÖ uyarısı

Güneydoğu Asya Ülkeleri Basın Heyeti, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’nı ziyaret ederek, YTB Başkanı Kudret Bülbül ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Bülbül, heyeti FETÖ terör örgütü hakkında bilgilendirdi.

Güneydoğu Asyalı gazetecilere FETÖ uyarısı

04 Ekim 2016 16:51

Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan, Tarihe ve Milli Birliğe Tanıklık programı kapsamında Türkiye’ye gelen Güneydoğu Asya Ülkeleri Basın Heyeti, YTB’yi ziyaret ederek, Bülbül ile bir araya geldi. Görüşmede YTB’nin faaliyetlerini anlatan Bülbül, Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen basın mensuplarını FETÖ terör örgütü hakkında bilgilendirdi. Heyette, Malezya, Endonezya, Vietnam ve Kamboçya’dan 14 basın mensubu yer aldı. Güneydoğu Asya Basın Heyeti’ne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), hakkında uyarılarda bulunan Bülbül, FETÖ okullarının bulunduğu ülkelerin tehdit altında olduğuna dikkati çekti. Örgütün en büyük özelliğinin şeffaf olmaması olduğunu anlatan Bülbül, FETÖ’nün masum kavramları kullanarak, kendi sapkın inancını hâkim kılmak için her şeyi mübah gören bir yapı olduğunu aktardı.

FETÖ’nün faaliyet gösterdiği ülkeleri ele geçirmek için açtığı okulları araç olarak kullandığını bildiren Bülbül, ülkelerdeki en zeki ve gelecek vaat eden çocukları seçtiğini ve mezun ettikten sonra devletin stratejik kurumlarına yerleştirdiğini söyledi. 15 Temmuz ile birlikte Türkiye’de FETÖ’ye karşı bir farkındalık oluştuğunu kaydeden Bülbül, FETÖ’nün artık diğer ülkeler için büyük tehdit oluşturduğunu, dünya kamuoyunun bilinçlendirilmesi adına Türkiye’nin tecrübelerini paylaştıklarını ifade etti. 

Goncagül Özcan

Etiketler: fetö, Güneydoğu Asya Ülkeleri Basın Heyeti, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı


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