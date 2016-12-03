Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın katıldığı tüm yarışmalarda derecelere girerek büyük başarılara imza attı. Taşkın'ın en büyük 2 hayali Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek ve İstanbul boğazını yüzerek geçmek.

Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın ayağını kaybettikten sonra hayata triatlon sporuyla yeniden bağlandığına dikkat çekerek, bu sporu engelli herkesin yapabileceğini söyledi. Taşkın, "Van'ın Çaldıran ilçesinde bir operasyon sırasında mayına basmak sonucu ayağım diz altından koptu ve gazi oldum. Uzun bir tedavi sürecinin ardından 2004 yılında emekli oldum, sağlığıma kavuştum sonrasında devletimizin vermiş olduğu imkanlardan yararlanarak Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde işe başladım. Sonradan engelli olmuş bir kişi olarak hayat benim için çok zor oldu. Ama ben bunu kısa sürede atlattım adapte oldum hayata. İnsanların bakış açıları benim hayatımı değiştirdi, bana yaklaşımları ve benimle ilgilenmeleri hayatıma değişik bir anlam kattı. Sonrasında hayat böyle devam ederken 2014 yılında Melih Işıkçı hocamla Gaziler Derneğinde tanıştım. Triatlon ile ilgili bir projesi olduğundan bahsetti, bu benim ilgimi çekti açıkçası ve o zamanlar kiloluydum o zamanlar, yapabilir miyim diye düşündüm. Kendisine sordum hocam ben bu işi yapmak istiyorum ama yapabilir miyim dedim. Baktı bana şöyle bir "Hani sen gelmesen de olur" der gibiydi. Bu beni acayip kamçıladı, dernek başkanımıza özellikle yazılmak istediğimi söyledim ben hocamla görüşmek istiyorum. Sonrasında Melih hocamla birlikte biz bir toplantı yaptık projesini tekrar anlattı" dedi.

Sigara kötü bir illet

Spora başlamadan önce günde 2 paket sigara içtiğini belirten Taşkın, "Bu süreçten sonra biz antrenmanlara başladık ve ben o zamanlar 2 paket sigara içiyordum. O arada yüzme antrenmanlarımız başladı ben yüzme biliyorum sanıyordum kendimi ama ölmemek için çırpınıyormuşum. Melih hocam 'Yüzme biliyor musunuz' dedi, 'Biliyorum' dedim ama bilmiyormuşum. Sonrasında 12,5 metre yüzemedim, ama 2 ay sonra ben 2 bin metreyi yüzmeyi başardım. Bunda sigarayı bırakmanın çok büyük etkisi olduğunu gördüm. 2 ayda aradaki farkı gördüm ve bu yüzden sigaranın kötü bir illet olduğunu söylüyorum" şeklinde konuştu.

Hedefimiz Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek

Türkiye'de 8 milyon engelli olduğunun belirlendiğine ifade eden Ekrem Taşkın, "Bu sayının ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Benim amacımda bir arkadaşımızı sosyal hayatın, sporun içine çekmek engelli insanlarında bir şeyler yapabileceğini göstermek bütün çabam bu. Bunun dışında ülkemi de temsil etmek istiyorum yurt dışında, yurt dışına çıkamadık ama hayalim o. Bir başka hayalimde boğazı yüzerek geçmek istiyorum ben bir başka hedefim de bu. Spora başladıktan sonra ilk sene biz tüm masraflarımızı cebimizden karşıladık. Biz gördüler ve sponsorlar bulmaya başladık. Benim protezcim Özsur firması 30 bin lira tutarındaki protezi devlete hiç bir fatura etmeden yaptı ve koşmama büyük katkı sağladılar. Bu sene yine çabamızı gördüler ve Carraro firması bize bisiklet hediye etti. Ama sağ olsunlar bize en büyük desteği Karesi Belediyesi gösteriyor. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bize çok büyük katkıları oldu. Bu sporu yapabilmemde yardımcı olan eşim Zekiye hanıma çocuklarıma ayrıca onlara da teşekkür ediyorum onlarda bana katlanıp destek olmaya çalışıyorlar. Orman Bölge Müdürümüze de teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Şubat ayında antrenmanlara başladık, her gün öğlen 2 saat yüzme, akşamları da 1 saat koşu antrenmanlarıyla devam ettirdik. 3 yıldan buyana Triatlon federasyonunun tüm yarışmalarına katıldık, bunlarda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ülkemizi bayrağını yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek, bunun için çalışmalarımızı hızlandırdık inşallah bunu başaracağız" dedi.

Antrenör Melih Işıkçı'da hedeflerinin Türk bayrağını yurt dışındaki yarışlarda dalgalandırmak olduğunu ifade ederek "Avrupa ve dünya Triatlon federasyonunun yapmış olduğu müsabakalarda yarışabilmek bunun için çalışıyoruz şimdi. Amacımız bunu herkesin yapabildiğini ispatlamak" şeklinde konuştu.

Zekiye Taşkın, eşinin spora başladıktan sonra çok mutlu, hırslı ve azimli olduğunu kaydederek, "Kendisiyle gurur duyuyorum teşekkür ediyorum bu azminden dolayı" dedi.

Berke Taşkın ise "Gazi Ekrem Taşkın'ın oğluyum, spora başladıktan sonra çok değişti. Spora başlamadan önce eve yüzük asık gelirdi şimdi daha mutlu geliyor. Benden daha sabırlı ve azimli benim yapamadığım sporu kendisi yapıyor şuan babamla gurur duyuyorum" dedi.

Otağ Fırıncıoğulları



