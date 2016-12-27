Altunkaya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “milli seferberlik ilanını” desteklediklerini belirtti.

Bölgenin hububat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları olarak seferberlik kapsamında yeni hedefler ve pazarlar belirleyeceklerini ifade eden Altunkaya, “Ülkemizin geleceğe dair büyük hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için de herkesin destek vermesi gerekiyor. İş alemi bu hedef için çalışıyor, bu hedef için mücadele ediyor. Bugünden itibaren ülkemizi bulunduğu ligin üstüne çıkarmak için çalışmalıyız. Bunun için kafa yormalı, bunun için yenilikçi ürünlere yoğunlaşmalıyız. Bu ülkenin insanları da iş dünyası da geçmişte büyük zorluklar karşısında yılmadan mücadele etmesini bilmiştir. Bugün de yeni hedeflere ağırlık vererek ülkesi için çalışmadan geri durmayacaktır. Bir hedefe odaklanan kişi ve kurumlar eninde sonunda bu emeline ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

2017 yılını milat olarak belirlediklerini söyleyen Altunkaya, yeni bir yıla yenilenerek girmek istediklerini vurgulayarak, “2016 yılı ülkemiz ve iş dünyası için yorucu ve gergin geçti. Yaşadığımız sıkıntıları unutmadan geleceğe umutla yürümek için yenilenmemiz gerekiyor. Eski yollarla bugünlere geldik, artık yeni yollara yönelmeli ve hızımızı artırmalıyız. Bunun için herkesin hedef belirlemesi gerekecektir” ifadelerini kullandı.

Dünyanın her alanda büyük değişimler yaşadığını anlatan Altunkaya, bu değişime ayak uyduramayanların elenmeye, yok olmaya mahkum olduğuna dikkati çekti. Değişimi iyi okuyan ve buna göre yol alanların da gelecekte çok iyi yerlere geleceğinin altını çizen Altunkaya, “Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik ilanını bu anlamda önemsiyoruz ve destekliyoruz. Bu çağrıyı yeni başlangıçlar için çok değerli buluyoruz. Bölge işadamları olarak elimizden geleni fazlasıyla yapacağız” diye konuştu.